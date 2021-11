Once premios, un XI ideal y una ceremonia en vivo y en directo el próximo 9 de diciembre. RedGol presenta los Premios Contragolpe 2021 a las mejores de la Primera División del fútbol femenino chileno, y ya puedes participar. Conoce a las nominadas y pasa a la mesa para votar.

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Llegó el día donde comienza la esperada votación de los Premios Contragolpe 2021 a las mejores de la Primera División del fútbol femenino de nuestro país, una ceremonia que tendrá lugar el 9 de diciembre, a las 18:00 hrs, y que podrás ver en vivo y en directo en todas las plataformas de RedGol.

Mientras el Campeonato Femenino 2021 está a la espera de la gran final entre Santiago Morning y Universidad de Chile, para conocer a las nuevas campeonas del fútbol femenino local, RedGol en alianza con Contragolpe llevan adelante esta inédita premiación.

Las votaciones comenzaron este lunes 15 de noviembre a través del sitio web de Contragolpe, el que puedes acceder ACÁ, y su cierre será minutos después de finalizada la disputa entre Bohemias y Azules en Santa Laura. Solo debes dejar tus datos en la página y podrás sufragar, a la vez también participas por premios. Solo puedes votar por una opción por categoría.

Además del público general, la encuesta también llegará a capitanas, entrenadores, jefes de prensa y periodistas de medios especializados de fútbol femenino. Son once premios y un XI ideal de la temporada, el que será conformado según las votaciones que reciba cada jugadora.

Repasa cada una de ellas para que puedas votar por las mejores en los Premios Contragolpe 2021.

PREMIOS CONTRAGOLPE 2021: CANDIDATAS Y NOMINADAS

The Best 2021

Javiera Grez (Colo Colo)

Karen Araya (Santiago Morning)

Yessenia López (U de Chile)

Mejor arquera

Antonia Canales (U Católica)

Natalia Campos (U de Chile)

Valeria Rojas (Palestino)

Mejor defensa

Su Helen Galaz (Santiago Morning)

Catalina Figueroa (U Católica)

Carla Guerrero (U de Chile)

Fernanda Ramírez (U de Chile)

Daniela Ceballos (U de Concepción)

Constanza Santander (U de Concepción)

Mejor volante

Nicol Sanhueza (Colo Colo)

Yastin Jiménez (Colo Colo)

Karen Araya (Santiago Morning)

Nicole Fajre (Santiago Morning)

Yessenia López (U de Chile)

Mejor delantera

Javiera Grez (Colo Colo)

María José Urrutia (Colo Colo)

Yenny Acuña (Santiago Morning)

Rebeca Fernández (U de Chile)

Sonya Keefe (U de Chile)

Mejor DT

Antonio Zaracho (Fernández Vial)

María Pry (Santiago Morning)

Luis Mena (Colo Colo)

Carlos Véliz (U de Chile)

Nilson Concha (U de Concepción)

Jugadora revelación

Anaís Cifuentes (Colo Colo)

Monserratt González (U de Chile)

Sonya Keefe (U de Chile)

Premio trayectoria

Carla Guerrero (U de Chile)

Valeria Lucca (Audax Italiano)

Karen Araya (Santiago Morning)

Mejor gol

María José Urrutia, Colo-Colo 2-1 Santiago Morning

Karoline Ibáñez, Deportes Temuco 1-1 Deportes La Serena

Viviana Torres, Colo-Colo 5-2 Universidad de Concepción

Mejor comunicadora de futfem

Macarena Navias (DirecTV Sports)

Coco Stadella (Zona Latina)

Grace Lazcano (Históricas)

Carla Andrade (Revista FutFem / Zona Latina)

Yoselin Fernández (Zona Latina)

Cabe señalar que las nóminas fueron conformadas por un panel de 20 expertos que cubren fútbol femenino cada semana, y propusieron sus nombres. Las jugadoras más votadas formaron parte de las distintas categorías.

Los Premios Contragolpe se entregarán el jueves 9 de diciembre, desde las 18:00 hrs, con transmisión en vivo de RedGol en todas sus plataformas sociales.