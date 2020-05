¡Que no caiga, Chile! CDF se la juega relanzando su icónica campaña motivando la unión y el autocuidado durante la emergencia

CDF relanzó una de su más icónicas campañas para entregar un mensaje de unión y fuerza para todos los chilenos durante la crisis sanitaria por el coronavirus.

Se trata de "Que No Caiga", lanzada originalmente en 2008, y que vuelve el 2020 para animar a quienes se encuentren pasando por momentos complejos.

+ Esta fue la campaña original de "Que No Caiga", lanzada en 2008.

Claudio Borghi también forma parte del remake de "Que No Caiga", que esta semana CDF lanzó para motivar la unión y el autocuidado en tiempos de coronavirus.

"Que no caiga el ritmo, que no caiga la esperanza, que no caigan las ganas de salir adelante"

Parte de la nueva versión de "Que No Caiga", que se adapta a la contingencia para entregar un mensaje de unión para todos los chilenos.

Invitando al autocuidado y a mantener la esperanza para vencer a un rival complejo como el covid-19, el remaje del spot está interpretado por el músico nacional Sebastián Recabarren, cuya melodía está en la memoria colectiva de los hinchas.

+ Esta es la nueva versión de "Que No Caiga".

"Que no caiga el ritmo, que no caiga la esperanza, que no caigan las ganas de salir adelante", son solo algunos de los mensajes que busca promover esta campaña que contará, también, con desafíos en redes sociales a cargo de los distintos rostros del CDF, con el challenge #QueNoCaigaChile.