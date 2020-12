PODCAST | Te Quiero Ver: Equipos grandes que han sufrido en la parte baja de la tabla, y que terminan descendiendo

Aunque en muchos casos no lo reconocen de manera pública, el descenso ha sido un tema importante para los distintos clubes a lo largo de las últimas temporadas. Y es que muchos denominados "grandes" han caído de categoría luego de protagonizar paupérrimas campañas.

En Chile el único que no ha bajado de la máxima división del fútbol chileno es Colo Colo, pero en esta temporada corre serio riesgo de perder el sitial por primera vez en su historia, situación que causa temor en el Monumental. Pero no es nuevo a nivel mundial. River Plate, Milan y Liverpool son solo algunos de los gigantes que han dejado la máxima categoría de sus países, y nuestro país no es la excepción.

Por eso, en este nuevo capítulo de Te Quiero Ver, el Podcast de RedGol, repasamos los emblemáticos casos a nivel mundial ya mencionados, otros de Chile, y el presente de Colo Colo. ¿Cuál es el descenso que más recuerdas? ¿El que te afectó? ¿El que te sorprendió?

Participa en este capítulo junto a Cristián Arcos y Carlos Chávez, escúchanos cada semana en Spotify e Ivoox, y encuentra todos los episodios de la temporada en nuestro sitio, que acompaña todos los días.

Escucha un nuevo capítulo de Te Quiero Ver en Spotify:

Escucha un nuevo capítulo de Te Quiero Ver en Ivoox: