Nelson Sepúlveda, volante de Deportes Melipilla, se enfrenta en un particular duelo con Arturo Longton vía Instagram Live

Hace unos días el volante de Melipilla, Nelson Sepúlveda, se lució con un gracioso baile y retó al lateral de Ñublense, Fernando Chiki Cordero, a superarlo. Sus pasos del "caballo", "la pala" y "cintura" desataron las risas de sus compañeros del equipo que subió a Primera A en la temporada pasada y que quedó retratado en la cuenta de Instagram del club capitalino.

Pero ahora el jugador sumará otro desafío en su cuenta: A través de Instagram Live jugará al poker con nada más, ni nada menos, que el ex chico reality Arturo Longton, quien desde hace unos años ha desarrollado su carrera en este juego.

Por iniciativa de JUEGAENLINEA.COM podrás ver en vivo y en directo desde la cuenta de Arturo (@Arturoleyenda) este particular desafío con el volante de Deportes Melipilla en el poker.

Y es que Arturo Longton es una verdadera personalidad de la farándula chilena, siempre dando qué hablar, nunca dejando a nadie indiferente. Hace unos años, en conversación con PokerChile, Longton reconocía que fueron unos amigos quienes lo iniciaron en este mundo.

"En un carrete en la casa de unos amigos. Ellos me explicaron como se juega y me encantó. Ni siquiera tenía idea de lo que era el poker, porque nunca me gustaron las cartas. Imagínate que mis amigos jugaban con porotos", comentó el ex "1810" al mencionado portal.