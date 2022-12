Luciano Aued revela en entrevista con Redgol lo identificado que está con Universidad Católica tras más de cinco años en el club, donde agradece al club y a los hinchas por todo el apoyo recibido. "No me gustaría herir susceptibilidades", aseguró el volante que define su futuro para el 2023.

La llegada de Matías Zaldivia a Universidad de Chile, tras cruzar la vereda desde Colo Colo, desató mucha polémica. Mientras muchos piensan que es parte del trabajo pues son porfesionales, otros sostienen que en el fútbol el sentido de pertenencia con los clubes es algo importante.

En esta última posición está Luciano Aued. El volante se identificó mucho con Universidad Católica tras más de cinco años en San Carlos de Apoquindo, y en la búsqueda de un nuevo club asegura que descarta los rivales de los cruzados.

"Yo no me cierro a jugar en Chile o en Argentina. En Chile me han tratado bien, mi hija nació ahí, tiene sus amigos del jardín. En Argentina está toda mi familia y me sentiría cómodo. Después de la UC, lógicamente es imposible ir a Colo Colo o la U. de Chile. El resto de los equipos hay que ver qué piensa", sostiene en entrevista con Redgol.

Entiende eso sí que otros compañeros de profesión opten por ese camino y no los crucifica. "Son decisiones muy personales, son respetables porque es una profesión. Cada uno lo puede sentir como más le parezca. No es que esté mal si alguien hace eso de jugar en el clásico rival, pero yo no podría, no me gustaría", agrega.

"Me he sentido identificado con el club, me trataron bien siempre y el hincha hizo sentir parte a mi familia. Eso se agradece, por lo que tengo ese sentido de lealtad. Me tocaron cosas difíciles por lo de mi papá (falleció el 2018), el nacimiento de Charito (su hija de 4 años), me bancaron con lo que pasé este año al corazón y herir esa susceptibilidad no me parece que sea correcto en mi caso", confiesa el Luli.

De hecho asegura que "tuve el 2019 la opción de ir a la U, también recibí comentarios de Gustavo Quinteros que me hizo chistes cuando llegó a Colo Colo, pero mi respuesta iba a ser tajante. Es la forma en que me he comportado siempre. Por ejemplo, en Argentina no jugaría ni en Estudiantes ni Independiente (está identificado con Gimnasia de La Plata y Racing). Devuelvo lo que me dieron con esas cosas".

Ese amor que siente por Universidad Católica lo llevó a tomar una difícil decisión cuando salió de la institución hace pocas semanas. "Me costó porque se portaron bien los compañeros, hinchas y por todo el respeto que me gané, que me lo demostraron. Le tomé cariño al club, fue recíproco. Pero desde lo futbolístico entendí que son ciclos que se terminan y hay que asumirlo", sostuvo.

Luli añade que "lo digerí por ese lado, el club tenía interés que siguiera, Ariel lo mismo, pero entendí que era bueno cerrarlo de la manera que lo hicimos. Veo ahora el mercado que arma la UC y es un equipo espectacular, que se refuerza de atrás para adelante y eso es importante. Falta aún, pero por la forma en que trabajan sigilosamente, seguro van a encontrar un jugador importante para el mediocampo. Hablo con los chicos, con Nachito (Saavedra) y veo que están entusiasmados, entrenando bien".

Finalmente repasó sus años dorados en la Cato. "Entramos en la historia grande, es algo muy lindo que lo disfrutamos. Creo que los equipos del 2019 y 2020 fueron los más vistosos, odnde el hincha se sintió identificado por el juego que mostramos", dijo el volante.

Recuerda que "si no era por el estallido social, pudimos sacar más de 13 puntos de ventaja el 2019 con Gustavo Quinteros, pues quedaban varias fechas. Ese equipo tenía buena química y sintonía. Luego llegó Ariel (Holan) el 2020 y agregó un laburo táctico espectacular, de salir jugando desde atrás, automatizando mecanismos para que todo fluya. Competimos en lo internacional, llegando a cuaros de Sudamericana. Esos dos equipos deleitaron mucho".