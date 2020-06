Los notables trucos con el balón que Juan Astorga y Sebastián Zavala compartieron junto a Red Bull Street Style en RedGol

El Red Bull Street Style toma forma para la edición 2020 que será 100% online debido a los efectos de la emergencia global.

Y en RedGol tomamos el pulso y hacemos la previa para la nueva versión, donde tuvimos invitados de lujo quienes nos mostraron sus mejores trucos.

Se trata de Juan Astorga y Sebastián Zavala, quienes llevan varios años ligados a esta disciplina, y que en nuestras pantallas nos contaron cómo llevan el encierro provocado por la pandemia, pero también el cómo comenzaron en el fútbol freestyle de formas muy particulares.

Sebastián nos comentó que llegó a esta discplina gracias a un amigo. "Empezamos a ver quién hacía la vuelta al mundo primero, y él la sacó antes que yo, de picado empecé a entrenar y entrenar, y busqué videos en YouTube", cuenta a RedGol.

Luego, agrega que en la búsqueda "encontré a Séan Garnier, que es el típico personaje de Red Bull, de los más conocidos, y encontré tutoriales de Martín Alvear, que es de Ecuador, y con él me formé como freestyle y empecé a aprender otros trucos".

"El freestyle nos permite la expresión del ser", Juan Astorga en RedGol.

Pero fue la Teletón el paso final que le faltaba al oriundo de San Felipe para dedicarse al fútbol freestyle. "Con la Teletón vi a Juan Ro (Juan Roberto Aguiló), otro conocido en nuestro país, y me di cuenta que existía toda una comunidad y me motivé mucho más a entrenar", relata a nuestras pantallas.

"La cuarentena ha sido una buena instancia para potenciar ciertos aspectos", Sebastián Zavala en RedGol.

Por su parte, Juan relata que partió "dominando de cabro chico, pero en el 2008 siempre tuve la intriga en el tema del freestyle, veía a Ronaldihno, Zlatan o Cristiano Ronaldo haciendo trucos, y siempre tenía la intriga de hacer más cosas. Me acuerdo que colocaba la pelota en el cuello, dominaba harto", dice.

Pero una exhibición por el Mundial de Sudáfrica en 2010 fue el catalizador para entrar a este mundo. "Mi hermano me invitó a la exhibición de la Copa del Mundo en la Estación Mapocho, yo no quería ir y mi hermano me obligó a ir. Ahí estaban dos freestylers que eran Benja Navarro y Sergio Vásquez, que son de la vieja escuela, y los vi haciendo trucos. Y dije "¡tate! (sic) esta es la mia". De repente Benja me pasa el balón, me pongo la pelota en el cuello, hice unos abdomibales, y ahí quedo fascinado con el tema del freestyle", cuenta a RedGol.

Y el encierro, ¿cómo lo llevan tanto Sebastián como Juan? "El frío complica un montón porque es super incómodo estar con mucha ropa a la hora de entrenar. Lo bueno, tenemos una ventaja porque podemos hacerlo en nuestras casas, en un espacio pequeño, y la cuarentena ha sido una buena instancia para potenciar ciertos aspectos", relata Sebastián en RedGol.

Mientras tanto, para Juan todo pasa por la adaptación. "La cuarentena si bien es algo complicado, y que cuesta acostumbrarse, el freestyle nos permite la expresión del ser. ¿Cómo puedo expresarme? Cualquier espacio puede ser. A mi me gusta salir a entrenar a la palza, mostrar lo que hago, pero en la casa siempre hay un espacio, el frío es un factor, pero la actitud que uno tenga para enfrentar la situación y entrenar, fluir. Si bien el tema de la pandemia nos generó algunos problemas, si me di cuenta que podía entrenar y crear mi rutina de ejercicios, estudiar. Uno de adapta", dice.

Recuerda que el Red Bull Street Style tiene abiertas sus inscripciones para la edición 2020, 100% online. Si quieres participar, puedes asegurar tu cupo descargando la aplicación WFFA, disponible para Android e iOS, como también en la web oficial del evento.