Los mejores trucos con el balón que Moisés Carruyo y David Doncel nos regalaron en la previa del Red Bull Street Style 2020

En RedGol vivimos la previa del Red Bull Street Style 2020, el mayor evento de fútbol freestyle del mundo que tendrá su versión 100% online debido a emergencia, y este miércoles tuvimos dos invitados de lujo.

Se trata de Moisés Carruyo y David Doncel, dos exponentes de esta disciplina, que llegaron a nuestro país en la búsqueda de un sueño: destacar en el fútbol freestyle. Y sus historias se asemejan.

Moisés entró en este deporte para pagar sus estudios. "No tenía muchos recursos para pagarme la universidad y comencé a hacer shows callejeros, a viajar y por casualidad llegué a Santiago", cuenta este venezolano a RedGol. Y acá, "conocí a muchos freestylers que se volvieron buenos amigos y decidí quedarme para disfrutar con todos", agrega.

Mientras que David llegó a Chile en el contexto de la Copa América del 2015. "Tuve la oportunidad de recorrer Sudamérica y llegué a Chile. Se jugaba la Copa América, quería pasar ese tiempo y acá estamos, cinco años después", relata el colombiano a RedGol.

Ambos, coinciden que en nuestro país encontraron una oportunidad para demostrar y desarrollar su talento en el fútbol freestyle. "Aquí en Chile hay más oportunidades, eventos, puestos en Copa América, o en torneos de fútbol importantes para mostrar el talento y promocionarnos", dice Moisés Carruyo.

+ Revisa los mejores trucos que nos dejaron en la conversación con RedGol:

Una experiencia que les valió participaciones internacionales, pero la cita de Curitiba en Brasil, en el 2017, es la que marcó a fuego para ambos. "Yo llegué a Chile el 2017 y conocí a David, él iba a ir a Curitiva, no aguanté las ganas, hicimos todo lo posible para conseguir el pasaje y gracias a Dios pude viajar", dice Moisés en la conversación con RedGol. "Por primera vez cumplía el sueño de ver a todos los freestylers que miraba en videos, y los veía hacer cosas increíbles porque llevaba un año. Impresionante que tenga que competir con ellos, y de demostrar lo mejor", agrega.

Al mismo tiempo, Moisés Carruyo cuenta de cómo trabajó duro para ir al Mundial de República Checa. "Hice semáforos y con eso reuní para el pasaje y me fui a España a la deriva, a hacer shows para subsistir allá. Si llevas dinero de acá no te rinde en Euros. Me lancé a lo loco, me fue super bien y de ahí duré dos meses en España. De ahí, era 20 de agosto, la competencia, llegué a República Checa", relata el joven.

Y de ahí en más, sueño cumplido. "Una locura, cosas que nunca en la vida te puedes imaginar, toda la comunidad, la felicidad, ver tantos freestylers del mundo, reservaron un hotel para todos, y freestyle por todos lados, en las habitaciones, en los pasillos", dice. Pero, más allá, la falta de financiamiento es un gran tema. "Muchos de ellos tienen auspicios de marcas, gracias a sus seguidores, si no los tienes o no ganas competencias no hay"; cuenta. Postura a la que se suma la de David, pero con optimismo. "Todos con el mismo sueño y escasos recursos, como es un deporte tan nuevo a las empresas no les intersa mucho, pero como está cogiendo tanta fuerza, y acapara tanto, el freestyle está creciendo y en otro nivel", finaliza.

