Lionel Messi es un niño con juguete nuevo para Navidad. No es para menos, pues consiguió el gran sueño de su carrera: ser campeón del mundo con Argentina, luego de la infartante definición a penales que disputó contra Francia en Qatar.

Por eso es que poco después de dar la vuelta olímpica, subió fotos paseando el trofeo a su Instagram. Una publicación que causó furor, pues en tres horas acumuló más de 25 millones de likes, superando la marca anterior cuando salía con la Copa América ganada a Brasil, en el Maracaná, y la presentación con el PSG. Ambas no llegan a 22 millones. Además, acumulaba más de 860 mil comentarios.

"Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer", comenzó relatando la Pulga, que fue el alma de la selección argentina en el Mundial de Qatar.



Luego escribió "muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos".

"El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos. ¡Lo logramos! Vamos Argentina carajo. Nos estamos viendo muy pronto", añadió, dejando en claro que quiere seguir participando en la albiceleste, donde es goleador histórico.

Entre las respuestas está una de Pelé, que le puso un corazón con unas manos orando. También sus compañeros le contestaron, como Julián Álvarez, Papu Gómez y Rodrigo De Paul. Este último le escribió "gracias capitán, el más grande de la historia".