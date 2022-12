En Argentina siempre existe un ácido debate por Marcelo Bielsa. "¿Qué ganó?", preguntan los más críticos del entrenador que fracasó en el Mundial de Corea-Japón. Otros, en tanto, reconocen el trabajo que llevó progreso al fútbol argentino. Y, en parte, el título de Qatar 2022 puede deberse a la mano del Loco.

Como DT de los trasandinos dirigió a Lionel Scaloni, el estratega de los trasandinos. También al cuerpo técnico, integrado por Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, todos ellos seleccionados a principio de siglo de la mano del Loco.

Scaloni, hace un tiempo, reconoció un mensaje potente que le transmitió Bielsa cuando era jugador de la Alboceleste. "Uno va sacando cosas de todos los entrenadores. En mi primera charla con Bielsa, en Japón, me llamó a la habitación y me hizo ver un video de un partido La Coruña- Racing de Ferrol por la Copa del Rey", detalló cuando jugaba en el elenco gallego.

"Veníamos de jugar un partido teóricamente desganados y Bielsa me dijo 'esta no es actitud de Selección, esto no es de un jugador de Selección'". Una frase que caló hondo en el campeón del mundo dirigiendo a Argentina, pues contó que "tenía razón, son cosas que te quedan grabadas".

Ayala, en tanto, también lo elogia constantemente. En el 2020 contó que llegab al futbolista "mediante la palabra, mediante saber buscar el punto en donde al jugador se le toque la fibra. Sabía un poquito de cada uno, de cómo veníamos, de dónde veníamos, de cómo éramos. Entonces hablaba como un entrenador de barrio, como si nos estuviera hablando el entrenador que teníamos en el barrio. Eso hacía que encontrara respuestas en todos sus futbolistas".

El Payaso Aimar recordó otras palabras de Bielsa. "Varias veces mencionaba a la persona que su única alegría de la semana iba a ser eso que iba a ver en la televisión y que empezaba dentro de cinco minutos, que era el partido que jugaba la Selección. Uno, en ese momento, que tiene 22 o 23 años, sabes que ese alguien es tu tío, tu abuelo. Esas cosas hacen que uno juegue un partido con la palabra motivación, que encierra muchas cosas", confesó.