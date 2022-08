Jaime García lanza otro particular mensaje tras eliminar a Colo Colo con Ñublense: "Me encantan los cabrones positivos, no me gustan los negativos"

Jaime García no deja lugar a dudas: se ha erigido en el chacal de Gustavo Quinteros. Y eso quedó refrendado este domingo 21 de agosto, cuando Colo Colo igualó 1-1 ante Ñublense en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Chile. Así las cosas, los chillanejos avanzaron a la ronda de ocho mejores clubes con un marcador global de 3-2.

Y todo esto ha provocado algunas alteraciones en los objetivos de los Diablos Rojos, que marchan en el tercer lugar del Campeonato Nacional 2022. En una conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el DT cartagenino se refirió a esto.

"Siempre cuando uno va pasando de fase va cambiando la impresión del torneo. Pero uno lo toma con responsabilidad. Nosotros siempre hemos pensado en el Campeonato Nacional, el que corresponde. Si se nos abren dos frente para jugar miércoles y domingo se nos complica por la dosificación y por el tamaño del plantel. Pero todo después uno va viendo y lo toma distinto, con más tranquilidad y cautela", expresó el popular Chacalito.

Además, el ex DT de Deportes La Serena lanzó otro particular mensaje en torno al manejo grupal y a los futbolistas que ha tenido en los planteles que dirigió. "Es complicado, el jugador ahora no le gustan mucho las cosas. Siempre he dicho: me encantan los cabrones positivos. No me gustan mucho los cabrones negativos, pero obviamente yo tengo un trato súper cercano", afirmó García.

"Me gusta dar oportunidades, todos nos equivocamos siempre. El jugador necesita varias oportunidades, son jóvenes y hay que ir perdonando siempre. Es lo que busco y creo que he buscado en mi camino de cómo poder dirigir, corregir mi forma de ser, madurar y crecer en el tiempo. Al jugador hay que quererlo, entenderlo no", aseguró el otrora defensor central de San Antonio Unido.

Jaime García destaca uno de sus principales atributos: "Busco mucho escuchar"

El DT de Ñublense ha logrado que la gente se identifique con el club de la Región del Ñuble. Todo eso ha sido generado en gran parte por el trabajo de Jaime García, quien devolvió al cuadro rojo a la élite del fútbol chileno. Y tiene una gran receta para llegarles a los futbolistas.





"En mi crecimiento he buscado mucho escuchar. Soy un tipo que escucha mucho y hacerlo a Caroca, Cisterna, Aravena tiene el mismo valor con distintos años. El jugador se acerca y te hace crecer por diferentes cosas: el grupo, cómo matizar el manejo, hay que saber retar a otros, mandar un correctivo cuando corresponde", dijo el adiestrador de 44 años.

Y agregó que "tiene mucho que ver en mi forma de guiar el escuchar a los mayores, a quienes tuvieron una vasta experiencia, también pregunto mucho cómo ha sido el pasar con otros técnicos, cómo son. Siempre con una cuota de respeto y límite", sentenció Jaime García.