Ñublense sufrió una derrota más en el Grupo A de la Copa Libertadores. En una visita que se vislumbraba muy difícil, el cuadro chillanejo cayó por 2-0 ante Flamengo en el mítico estadio Maracaná por la segunda jornada. Por ahora, el actual subcampeón del fútbol chileno no tiene puntos en la competencia.

Eso provocó que el director técnico de los Diablos Rojos, Jaime García, tuviera palabras plagadas de enojo, aunque más por cuestiones extradeportivas que por el rendimiento del equipo en cancha, que ha estado lejos de lo hecho en 2022: en el Campeonato Nacional marcha en el 12° lugar con 11 puntos luego de 10 fechas disputadas.

"He tenido un camino con el club ha tenido lleno de logros importantes. Esto es lo mágico del club y es lo que quiero que entiendan, que no empecemos a hacer huevadas ni estupideces fuera que a nosotros no nos interesan", afirmó el DT cartagenino, quien aludió entre otras cosas a la inminente descalificación del club en la Copa Chile por la inscripción irregular de Manuel Rivera.

Pero el otrora defensor central de San Antonio Unido no se quedó con eso. "Las cosas extradeportivas no me importan, me interesa el club. Hay que dejar de hacer daño y hacer estupideces de pendejo. El club está sobre todas las personas", apuntó también el popular Chacalito.

Jaime García: "Voy a tener que ir a la luna a dirigir"

Tal como hizo casi al inicio de la actual campaña, Jaime García dejó en suspenso su futuro en Ñublense. "Paremos un poco ya. Nos ha costado a todos más que la mierda, paremos con estas estupideces", introdujo el ex DT de Deportes La Serena antes de lanzar la frase que encendió la incertidumbre en la Región del Ñuble.

"Voy a tener que irme a la luna a dirigir, no tengo idea", sentenció el adiestrador ñublensino, que recibirá a Palestino y visitará al Audax Italiano antes de tener su tercer partido en la Copa Libertadores, que será ante Aucas de Ecuador en condición de local.

Revisa las declaraciones de Jaime García