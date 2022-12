Universidad Católica está completando su tercera semana de pretemporada. Los trabajos físicos son intensos y eso le pasó la cuenta al refuerzo Guillermo Burdisso, quien sufrió una lesión muscular que parecía ser un desgarro.

Ariel Holan, en conferencia de prensa, aseguró que las condiciones clínicas que el defensa mostró esta jornada dan esperanza a que no sea algo grave. "Burdisso va a tener un estudio este jueves, pensamos que podía ser un desgarro, per hoy no sabemos bien. A lo mejor no es algo tan importante", señaló.

Luego contó que "ya veremos el calibre de la lesión, si es para una semana, 10, 15 o 21 días. Luego de eso veremos cómo llegaría a la primera fecha. Aunque son muchos supuestos, el análisis clínico es más optimista que ayer".

"En el peor de los casos puede llegar justo a la primera fecha o prepararlo para la segunda", comentó Holan, esperando que pueda recuperarse rápido para que esté en el debut contra Everton, encuentro que se jugará en el Sausalito.

ESPERA POR MEDIOCAMPISTAS

Ariel Holan pidió además "reforzar el mediocampo", para lo cual "esperamos un futbolista importante y de experiencia que complete esa zona". De hecho aseguró que "ojalá sea uno o dos más", para lo cual confía en que se abrirá el cupo de extranjero.

"Eso requiere de mucho análisis y el cupo lo vamos a tener, estamos dentro de los tiempos del trámite de ciudadanía que se requiere por lo que ha sido históricamente", confesó por el proceso que está realizando Matías Dituro.

Además vlaoró lo que está haciendo Eugenio Mena. "Es un excelente profesional y gran futbolista. Ejemplo para sus compañeros, y tuvo unos últimos años buenos en Argentina, donde hace poco jugaban Julián Álvarez y Enzo Fernández (campeones del mundo). Eso habla de su carrera profesional. Es un salto de calidad para el plantel de Católica", manifestó Holan.