El experimentado portero que atajó en Huachipato no acudió a la convocatoria de la selección de Bolivia en la primera vez que Costas trabaja con ellos en terreno. Fue por razones familiares y en su lugar, el ex DT de Palestino convocó a un meta del medio local.

Gustavo Costas camina sonriente. Vive con muchísimo entusiasmo sus primeras jornadas en terreno al mando de la selección de Bolivia, que afina detalles para medirse a Perú en un juego amistoso por la fecha FIFA de noviembre con 24 futbolistas. El ex DT de Palestino se sumó definitivamente al cuadro verde después de haber conducido a los árabes al 4° puesto de la Copa Sudamericana, lugar que fue premiado con un boleto a la Copa Sudamericana.

Y, como casi todos los seleccionadores del mundo, ha tenido que modificar su convocatoria de última hora. Uno de los inconvenientes que debió resolver el experimentado director técnico argentino fue la ausencia de Carlos Lampe, ex golero de Huachipato que tuvo una gran campaña en Atlético Tucumán de Argentina, cuadro donde continuará.

Costas explicó que el experimentado portero de 35 años no acudió a la citación a raíz de inconvenientes familiares. Para paliar la baja del guardavalla, quien también registra un paso por Vélez Sarsfield y Boca Juniors de Argentina, el trasandino de 61 años citó a Jhon Jairo Cuéllar, golero de 23 años que milita en el Guabirá de Bolivia y se sumará a Rubén Cordano y a Guillermo Viscarra como las opciones para custodiar la portería.

Eso sí, la de Lampe no fue la única baja para el duelo ante la Bicolor pactado para el 19 de noviembre a las 21 horas según el horario de Chile continental. Por lesión no podrán estar Diego Bejarano ni Roberto Fernández. "Queremos llevar a Bolivia a lo más alto. No venimos a vivir a Santa Cruz de la Sierra, venimos a vivir a Bolivia. Vamos a trabajar en todas partes", contó el veterano entrenador que pasó por Guaraní de Paraguay y Alianza Lima de Perú entre muchos otros clubes.