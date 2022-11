Hace un año aproximadamente, Gino Valentini se vio envuelto en una polémica al denunciar pagos irregulares de Deportes Melipilla. En su actuar como gerente deportivo de esa institución, aseguró que "todo el mundo en Melipilla sabe que yo era el que les llevaba las lucas, el que hacía las transferencias".

Eso le costó a los Potros perder la categoría, pues descendió a Primera B por secretaría debido a estas irregularidades administrativas. Algo que dejó las relaciones muy cortantes entre Valentini y Carlos Encinas, máximo accionista de la institución.

Este sábado ambos se vieron involucrados en un incidente que Gino Valentini le relata a Redgol, donde recibió un golpe por el que incluso asegura haber perdido parte de la audición en su oído izquierdo.

"Estaba en el Mosai Café de Rotonda Atenas, en Las Condes, comiendo algo y viendo el partido de Argentina-México. Estaba con Patrick Rojas, el entrenador de las inferiores de Iquique, cuando de repente siento que me pegan por atrás, me golpea por la espalda", comienza detallando un afectado Valentini.

Manifestó el ex DT de Puerto Montt que "la gente de otras mesas se paró a defenderme. Yo tengo 64 años y soy grande, puedo hacerlo, pero siempre y cuando vayan de frente, no por la espalda. También estaba la mujer de Carlos, una argentina, que me decía 'perdimos mucha guita por tu culpa'. Creo que lo datearon que yo estaba ahí, porque Carlos no es de ir mucho a esos lugares".

Agrega que sintió algo muy violento e inesperado. "Me pegó a puño cerrado pero con toda la parte del antebrazo. Yo quedé tan mal que perdí el conocimiento y tuve que irme a mi casa. Luego me desperté y a las 22.30 fui a poner una denuncia en la PDI de Vicente Huidobro. Me dijeron que fuera a constatar lesiones, pero solamente quería descansar", comentó.

Por eso esperó hasta hoy para hacer ese trámite. "Fui a un SAMU en Las Condes, pero no llegó el neurólogo y me derivaron. Después fui a la Clínica Indisa. El problema es que no escucho nada en el oído izquierdo. Por eso me voy a querellar. Ya estoy viendo eso con un amigo, sino no se va a quedar tranquilo nunca", sostuvo.

Lo que espera Valentini es que este lunes le pasen las grabaciones del golpe recibido: "Hay cámaras, pero lo que me complica es que Carlos es capaz de ir a comprarlas. Yo le decía eso al administrador y se reía, aunque me dijo que me quede tranquilo. Yo solamente quiero igualdad".

Luego agrega que "yo intuía que esto iba a venir, por eso puse una denuncia en la PDI de Las Condes de orden de alejamiento. Nadie me creía que me había amenazado de muerte, en PDI de Las Condes. En la ANFP dije que corro peligro por mi vida, porque sé cómo es, es bipolar, trabajé con él muchos años y sé lo que le decía a trabajadores sin contrato, se sale de sus casillas".

Finalmente cuenta que "en este país nadie te protege ante todo lo que denuncié, luché solo contra esa injusticia. Pero lo ocurrido me da más ánimo para seguir insistiendo".