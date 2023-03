Alan Silberman no aguantó más. Y en exclusiva con RedGol denunció a Fernando Felicevich, a quien acusó de robarle la representación de Gabriel Suazo en la negociación que terminó con el lateral izquierdo de 24 años como fichaje del Toulouse en la Ligue 1 de Francia.

Dentro de todas las cosas que describió el agente que decidió dejar el negocio a raíz de esto, una fue el modus operandi que tuvo el publicista argentino para convencer al ex capitán de Colo Colo para sumarse al alero de Vibra Fútbol, la empresa con la que el poderoso agente maneja las carreras de Alexis Sánchez, Gary Medel y Arturo Vidal.

"Nos robó la representación de Arturo Vidal y ahora la de Gabriel Suazo, dado que se reunió con Gabriel en Miami", detalló Silberman a este medio. Y apuntó a dos compañeros de Suazinho en el Cacique que fueron claves en el cambio de timón que le dio a su trayectoria el carrilero zurdo de la Roja.

Alan Silberman: "Bolados y Cortés convencieron a Suazo de cambiar"

Alan Silberman hizo pública la manera que tuvo Fernando Felicevich de acercarse a Gabriel Suazo. "En diciembre, Gabriel viajó a Miami con Brayan Cortés y Marcos Bolados, que son representados por este inescrupuloso, y lo convencieron", apuntó desde Israel el ex agente de Suazidane.

En un viaje de vacaciones, Gabriel Suazo compartió con el extremo antofagastino y el portero iquiqueño. También con sus familias. Y dentro de los muchos diálogos que pueden surgir en un contexto como ese, Silberman sostiene que varios fueron en dirección de que el lateral del Toulouse francés decidiera por Felicevich como su representante.

¿El resto de la historia? La narró Tito también. "Nadie me lo puede negar porque el presidente del Toulouse me dijo que el representante de Suazo había sido Felicevich, y lo tengo por escrito, como tengo los contratos con Gabriel Suazo. No podría decir cómo ha sido, porque Gabriel no tomó más una llamada de telefóno ni a Jason ni a mí, ni los mails, porque son las instrucciones de este ni siquiera poco transparente, este oscuro agente de fútbol", sentenció. ¿Y ahora?