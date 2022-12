El nombre de Arsène Wenger ha estado en el ruedo en las últimas horas luego de unas declaraciones que fueron dirigidas principalmente al seleccionado de Alemania, elenco que quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa del Mundo tras los elencos de Japón y España, superando sólo en la tabla de posiciones al conjunto de Costa Rica.

Para el ex entrenador del Arsenal inglés fue un pecado de que la selección germana se haya centrado en manifestarse políticamente en vez de concentrase en un cien por ciento en aspectos futbolísticos.

“Selecciones como Francia, Inglaterra o Brasil jugaron bien su primer partido. Fueron equipos que se enfocaron en el torneo y no en una demostración política”, aludiendo al conjunto alemán luego de manifestaciones por la violación de derechos humanos y discriminación contra el LGBT en el país del medio oriente.

Dicho momento ocurrió en la antesala al partido entre bávaros y la selección de Japón, cuando al momento de sacarse la fotografía oficial, el tetracampeón del mundo posó con todos sus jugadores tapándose la boca en señal de silencio tras la prohibición del brazalete de capitán One Love.

De paso aprovechó de felicitar a los seleccionados africanos que han tenido una gran actuación en la presente edición de la Copa del Mundo y de referirse al delicado momento de salud que vive el astro del fútbol sudamericano y mundial como lo es Pelé.

“Era mi ídolo de la infancia y le deseamos una pronta recuperación. Hablé hace poco con su agente y no estaba pesimista. Me dijo que vuelve habitualmente al hospital, pero no es grave. Ojalá que así sea. Hay que esperar”, sentenció el ex entrenador de Alexis Sánchez.