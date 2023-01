Netflix frecuentemente acierta en sus producciones que incorpora en su catálogo. Una de ellas es la serie, Agencia Lockwood, la cual ha cautivado a los suscriptores con sus episodios. Si no sabes nada de esta adaptación cinematográfica del libro escrito por Jonathan Stroud, te contamos a continuación la sinopsis de la nueva ficción que está arrasando en el sitio streaming.

¿Cuál es la sinopsis oficial de Agencia Lockwood?

La descripción otorgada por el sitio es la siguiente:

“En un mundo plagado por fantasmas, hay corporaciones gigantescas que tienen en nómina a adolescentes con poderes psíquicos para combatir las amenazas sobrenaturales. Solo hay una empresa que funciona sin supervisión adulta: la Agencia Lockwood, integrada por Anthony Lockwood, un joven y rebelde emprendedor abrumado por un pasado enigmático; su genial, aunque excéntrico compañero George, y la incorporación más reciente, Lucy, una chica dotada de poderes extraordinarios. Este trío de renegados está a punto de desentrañar un misterio aterrador que cambiará el curso de la historia”, podemos leer en el sitio.

Una gran opción para quienes les gusta el suspenso y quieran ver una nueva producción en el catálogo.

Por otro lado, Jonathan Stroud, escritor del libro habló sobre sus expectativas sobre el show de Netflix con The Book Seller. Sin duda que todo autor desea que su obra triunfe en una adaptación cinematográfica o con otro formato en escencia. No obstante, él tiene plena confianza en el proyecto.

“[Agencia Lockwood] es una serie dirigida por Joe Cornish, director de Atacó The Block, Nacido para ser rey, y producida por Nira Park, quien hizo, Spaced, Shaun of the Dead y Hot Fuzz. En otras palabras, ellos son brillantes conjuntando aventurar, horror y humor, y esta es la mezcla perfecta para mis libros. Yo he tenido un papel de consultor en el proyecto, listo para ayudar y resolver cualquiera de las preguntas de los creadores”, mencionó el autor.

¿Cuántos episodios tiene Agencia Lockwood?

8 capítulos.