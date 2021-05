Bambino Pons te invita a afinar la garganta y cantar con él los goles de los chilenos en la Copa Libertadores junto a Fox Sports Premium

La leyenda de los relatos de partidos de futbol, Juan Manuel Bambino Pons, está presente en la Copa Libertadores 2021 a través de Fox Sports Premium narrando los encuentros de Unión La Calera y Universidad Católica, pero no hay ninguna duda que marcó a toda una generación.

Por los inicios del 2000 sus goles cantados en la Premier League con temas de The Beatles, Pink Floyd y Duran Duran, para celebrar los tantos en los partidos, como las recordadas celebraciones a los goles de las leyendas Ruud Van Nistelrooy y Thierry Henry, entre otros, hicieron las delicias de los televidentes.

Pero ahora llega para alentar a los nacionales en la Copa Libertadores a través de un concurso donde increíbles premios están en juego para disfrutar al máximo del torneo de clubes más importante de este lado del continente.

Se trata de "Cántalo con el Bambino", una iniciativa de Fox Sports Premium donde podrás ganar un set karaoke, que consiste en un Smart TV, parlantes y micrófonos, utilizando la mecánica "dúo" disponible en dos de las populares aplicaciones para compartir fotos y videos: Instagram y/o Tik Tok. Además, será el propio Bambino quien anunciará en Instagram Live los tres mejores cantos.

Para participar debes usar la mecánica "dúo" de Instagram /yo Tik Tok, elegir uno de los goles disponibles en la cuenta oficial de Bambino Pons (@bambipons), subirlo a las redes sociales utilizando el #CantaloConElBambino y ya estás participando.

+ ¿Recordabas uno de esos goles en las mañanas de Premier League?

Sobre esta entretenida actividad, Bambino Pons dijo que “narré finales del mundo y partidos muy importantes, pero hay pocas competencias como la Copa Libertadores por no decir que es incomparable. Además, me encanta relatar a los clubes y jugadores de Chile, los hinchas de allí siempre me han tratado de maravilla, con cariño y respeto, y será divertido ver los cantos de los fanáticos”.

"Cántalo con el Bambino" es la nueva iniciativa de Fox Sports Premium para la Copa Libertadores. | Foto: Fox Sports Premium

De hecho, el 27 de mayo el propio relator elegirá a los ganadores y será el encargado de relatar los partidos de los equipos chilenos y/o jugadores chilenos en la edición 2021 de la Conmebol Libertadores en las pantallas de Fox Sports Premium.