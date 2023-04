Rangers venció prácticamente sobre la hora a Santiago Wanderers en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Por la octava jornada del Campeonato Ascenso 2023, el argentino Lionel Altamirano cumplió con la Ley del Ex en el recinto porteño, pues fue jugador del Decano.

Y el golque convirtió el portentoso atacante trasandino sirvió para darles la victoria a los pupilos de Dalcio Giovagnoli, que escalaron hasta el tercer puesto en la tabla de posiciones. Como el ex Deportes Puerto Montt y Universidad de Concepción desniveló el encuentro a favor de los Piducanos, fue premiado como la figura por TNT Sports.

"Una más, se está haciendo costumbre esto", le dijo la periodista uruguaya Karen Todoroff en alusión a una nueva tarjeta Experto Easy que lo acredita como el mejor del partido. La respuesta sorprendió y sacó risas. "Muchas gracias, es la primera tarjeta. Las otras no me han llegado, quizá se las quedó Gerardo Herrera", alegó Altamirano, siempre en broma, contra el gerente de comunicaciones rangerino, autor de la frase 'en busca del gol' que popularizó en el extinto Canal del Fútbol.

"Vamos a reclamar eso", le marcó la comunicadora charrúa al ariete que tiene la segunda categoría del fútbol chileno, pues llegó a ocho conquistas. "Estoy contentísimo. Le ganamos a un rival jodidísimo, en una cancha jodidísima. Tengo aprecio por el club porque me dio la posibilidad de venir a Chile", comentó Altamirano de su pasado en los Caturros.

Sobre la clave del partido, el oriundo de Laguna Paiva que tiene 30 años fue claro. "Cuidamos el 0 que es lo más importante. Si nos íbamos con un punto iba a ser valorado. Alfredo (Ábalos) hizo el jugadón, me dejó solo debajo del arco, me tocó empujarla. Los defensores de ellos defendieron bien, no les pude ganar casi nunca. Menos mal quedó una y pude hacer un gol", manifestó Altamirano.

Altamirano agradece a Giovagnoli: "El cuerpo técnico me bancó desde el minuto 1"

Para Lionel Altamirano ha sido fundamental el respaldo del entrenador. "La confianza del cuerpo técnico es lo primordial. Desde que llegaron me bancaron desde el minuto 1. Uno tiene que ser agradecido del grupo y la confianza. Me siento seguro con el que juego, mis defensores y volantes dejarán la vida para dejarme una pelota y que la empuje", expresó el ariete, quien también militó en Estudiantes de Caseros en su país.

"Nos pudimos llevar un partido importantísimo, este grupo tiene actitud, huevo, sacrificio. Nos estaba costando en el juego, pero siempre estábamos bien parados. Nunca generaron situaciones claras de gol", expresó el centrodelantero, quien le mandó saludos a su compañero de concentración, el defensor central uruguayo Sergio Felipe.

Altamirano justifica sus amonestaciones: "Trato de ir a todas, siempre sin mala intención"

Lionel Altamirano también tiene un número elevado en amonestaciones: acumula cinco tarjetas amarillas en el Campeonato Ascenso 2023 y será baja en la fecha subsiguiente, cuando Rangers visitará el estadio Chinquihue para desafiar a Deportes Puerto Montt.

"Soy un jugador que trata de ir a todas. A veces llego tarde, soy muy físico. Hoy la quise puntear y no vi al defensor. Tengo que tratar de no cometer tantas faltas, no regalo nada. A veces llego bien, a veces tarde, pero siempre es sin intención. Trato de pelear y chocar con los defensores, no puedo cambiar eso. El "9" siempre tiene que tratar de pelear", cerró el goleador de 30 años.