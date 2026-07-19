La artista argentina será la encargada de cantar el himno nacional en la final entre Argentina y España en el MetLife Stadium.

En la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, será María Becerra quien interprete el Himno Nacional Argentino, ante miles de hinchas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La presencia de la cantante comenzó como un rumor, a raíz de que adelantara un show en España por temas de agenda y compartiera una fotografía rumbo a Nueva York vistiendo la camiseta de la Albiceleste junto al mensaje “yendo”.

Así es como finalmente, horas antes del partido, se confirmó su participación tras aparecer en los ensayos oficiales de la ceremonia.

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¿Quién es María Becerra?

María Becerra nació en Quilmes, provincia de Buenos Aires, y se ha convertido en una de las principales figuras de la música urbana en Latinoamérica.

Su carrera despegó en los últimos años gracias a éxitos dentro del pop urbano, el reguetón y el R&B latino, consolidándose como una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional, presentándose en los principales festivales y escenarios del continente.

Su participación en la ceremonia de la final, refleja el impacto que ha logrado fuera de la música, convirtiéndose en uno de los rostros más representativos de la nueva generación de artistas argentinos.

Maria Becerra cantará el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial – Getty

En el plano personal, mantiene una relación con el cantante J Rei, con quien oficializó su romance en 2022 y anunció su compromiso el año pasado.

Con su interpretación del himno, María Becerra será una de las protagonistas de la antesala de una final que definirá al nuevo campeón del mundo y que promete convertirse en uno de los eventos deportivos más importantes del año.

En resumen…