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Mundial 2026

Final del Mundial 2026: Todos los artistas confirmados para el show de medio tiempo

BTS es uno de los artistas confirmados para la gran final de la cita mundialista donde protagonizarán el primer show de medio tiempo.

Por Andrea Petersen

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BTS será parte de la final del Mundial.
© Getty Images for MRCBTS será parte de la final del Mundial.

Con el Mundial entrando en su recta decisiva, la emoción crece a medida que se disputan los cuartos de final y la gran final está cada vez más cerca. Sin embargo, el partido por el título no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también marcará un antes y un después en la historia del torneo.

Por primera vez, la Copa del Mundo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá contará con un espectáculo de medio tiempo durante la final, siguiendo el formato de otros grandes eventos deportivos. La FIFA ya confirmó a los artistas que protagonizarán este histórico show.

Los artistas confirmados para el show de medio tiempo

El espectáculo se realizará el domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva Jersey y tendrá como principales figuras a Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS, quienes encabezarán una presentación inédita en la historia de los Mundiales.

Justin Bieber, Madonna y Shakira serán parte del show de medio tiempo. /Getty

Justin Bieber, Madonna y Shakira serán parte del show de medio tiempo. /Getty

BTS es parte del show de medio tiempo. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images)

BTS es parte del show de medio tiempo. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Además de reunir al fútbol y la música en el escenario más importante del deporte, el show también tendrá un componente solidario.

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El espectáculo de medio tiempo respaldará el Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y brindar más oportunidades de desarrollo a niños y niñas de todo el mundo a través del fútbol.

En síntesis:

  • La final del Mundial será el domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva Jersey.
  • El show tendrá a Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS por primera vez en la historia.
  • El espectáculo busca recaudar 100 millones de dólares para el Fondo Mundial de Educación de FIFA.
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