Luego de presunto caso de abuso sexual contra un menor, el juez VAR fue borrado del torneo. Hoy se comunicó la noticia de su muerte.

Pesar en el Mundial 2026. Mientras se vive la última semana del torneo, desde Europa llegó la noticia del fallecimiento de Rob Dieperink, juez neerlandés que partió a los 38 años.

La información fue ratificada por la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), donde el réferi era investigado por presuntos delitos el pasado mes de mayo. Es más, por eso fue bajado a última hora de la Copa del Mundo, donde iba a ser VAR.

La Policía Metropolitana de Londres lo detuvo tras un duelo de Conference League, acusado inicialmente de tres delitos, siendo uno de ellos es un presunto abuso sexual a un menor. Por eso en la FIFA optaron por sacarlo de la nómina del Mundial.

Los últimos días del caso y su adiós del Mundial 2026

Rob Dieperink falleció a los 38 años, donde aún no se han revelado las causas de su muerte. El juez de Países Bajos iba a estar en la Copa del Mundo y fue sacado del torneo por la investigación de presunto abuso sexual.

Al poco tiempo de las acusaciones, la investigación fue archivada tras no encontrarse pruebas suficientes para sostener los cargos. Aún así, la FIFA lo sustituyó por el francés Willy Delajod, buscando jueces con conducta intachable.

Por su parte, en la Federación Neerlandesa de Fútbol también lo habían apartado temporalmente de su labor como VAR. El mismo organismo lamentó su partido con un emotivo comunicado en esta jornada.

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“Con su fallecimiento, el arbitraje pierde a un colega muy apreciado con experiencia internacional, pero, sobre todo, nosotros perdemos a un gran compañero. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y seres queridos”, dijo la KNVB.