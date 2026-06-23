Goleadro francés que celebró en la cara del trasandino en 2018 reaccionó al lanzamiento fallado por la Pulga. Eso sí, después lo llenó de elogios.

Lionel Messi alcanzó los 18 goles en mundiales y se alzó como el artillero máximo en la historia del torneo, superando a Miroslav Klose. Eso, tras su doblete contra Austria, siendo clave en el 2-0 de Argentina.

Sin embargo, antes de sus goles en el duelo, el astro trasandino fue viral por fallar un tiro penal que le valía el récord cuando el partido estaba igualado 0-0. Messi desvió su lanzamiento y dio la vuelta al mundo.

Tras el partido, uno que le ganó la final del 2018 con Francia tomó la palabra y justo con festinar el hecho, elogió la figura de la Pulga. Olivier Giroud, campeón del Mundo con los galos le dedicó un texto completo al argentino.

En Francia se calzan con Messi y su penal perdido

Olivier Giroud, segundo goleador histórico de la selección de Francia y campeón del Mundo en 2018, habló del penal perdido de Lionel Messi ante Austria. Pese a no anotar en Rusia 2018, el galo se alzó el título del Mundial tras vencer en la final al argentino.

“Cuando Messi falló ese penalti, me reí porque lo conozco. La mayoría de los jugadores pierden la confianza después de un fallo, pero Messi se vuelve aún más peligroso”, dijo el recordado yunta de Alexis en el Arsenal.

Por eso, Giroud cambió las risas por elogios al máximo goleador de los mundiales diciendo que “por eso nunca dudé de él. Volvió, marcó y siguió demostrando por qué es diferente”.

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“Cinco goles en dos partidos es algo que muy pocos jugadores pueden hacer. La verdad es que nunca se puede predecir a Messi”, cerró Oliver Giroud, dejando en alto la leyenda del argentino en el Mundial 2026.