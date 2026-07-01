No fue una buena tarde para él. En el cierre de la tercera jornada de 16avos de final del Mundial, hubo una selección Conmebol que dice adiós.

Ecuador logró redimirse, pero no alcanzó a convencer. La selección dirigida por Sebastián Beccacece cayó en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, tras un partido que se les complicó desde el inicio ante México.

El elenco sudamericano no pudo resolver defensivamente la potencia que plantea México en sus ataques punzantes. Julián Quiñones fue un tren imparable y Raúl Jiménez se convirtió en un peligro constante.

Esta caída dolorosa vino acompañada del fin de una era. Sebastián Beccacece dejó de ser el técnico de la Tri y ya suenan nuevos nombres para su remplazo. No obstante, no es el único que abandona el barco a medio hundir de los de la mitad del mundo.

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Un ex U de Chile deja la Selección de Ecuador para siempre

Jugó en la Universidad de Chile y alcanzó a ser querido en el elenco estudiantil. Si bien la vida de Hernán Galindez ya había dado un giro radical cuando fue convocado a la Selección de Ecuador en 2020, el portero nacido en Argentina comenzó a agarrar la titularidad indiscutida en 2024, cuando ya no estaba en la U. Ahora, puso fin a su paso por el combinado nacional.

“Estoy hace casi seis años en la Selección. He ido conociendo a mis compañeros, nos fuimos queriendo y hoy se terminó. Es un momento muy difícil“, empezó diciendo Hernán Galindez.

“No se si me merecía terminar así. El fútbol y la vida a veces son injustos. Me voy tranquilo porque siempre di todo por esta selección, por mi país, y no tengo más que palabras de agradecimiento para Ecuador, para mi esposa y para tipos como Enner, que fue el que me primero que me abrazó cuando se criticaba que yo llevara la cinta de capitán”, añadió el portero.

Ecuador terminó con la frente en alto | Getty Images

“Queríamos otra cosa. Nos superaron hoy y tenemos que aceptar esa realidad“, finalizó Hernán Galindez, meta que anuncia, de esta manera, su adiós definitivo a la Selección de Ecuador.

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En resumen…

La Selección de Ecuador quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder ante México en los dieciseisavos de final.

quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder ante México en los dieciseisavos de final. El director técnico Sebastián Beccacece dejó su cargo al mando de la escuadra sudamericana tras la derrota.

dejó su cargo al mando de la escuadra sudamericana tras la derrota. El guardameta Hernán Galíndez anunció su retiro definitivo de la selección ecuatoriana luego de seis años de trayectoria.