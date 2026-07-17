Iker Casillas tiene hirviendo a Argentina antes de la final: “Viendo cómo se calientan”

Iker Casillas pronostica un triunfo de España ante Argentina y los trasandinos salieron a responderle por el optimismo que aventura.

Iker Casillas está en Nueva York esperando la final del Mundial, que el domingo se jugará desde las 15 horas entre España y Argentina.

El portero, que hace 16 años fue clave para derrotar a Países Bajos en Sudáfrica, empezó a ponerle picante a la previa y asegura que La Roja se quedará con su segundo título.

“No habrá una cuarta estrella”, señaló tras consumarse la final ante Argentina. Y dobló la apuesta para darle condimento al encuentro que definirá al mejor del certamen.

En uno de los miradores que hay en el Empire State, se sacó una foto observando el horizonte con una leyenda que trajo polémica de inmediato.

“Viendo cómo se calientan los argentinos en 3, 2, 1… España 2-1 Argentina Final”, señaló sobre su presagio de lo que sucederá en el estadio de New Jersey.

La publicación de Casillas para sacarle pica a Argentina

La respuesta de Argentina

En Argentina se picaron de inmediato con el meta que atajó en el Real Madrid y le recordaron que Messi lo tuvo de casero durante muchos años en España.

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“Felicitaciones por los 18 goles que te hizo Messi”, “Iker usted habló antes de tiempo” y “que alguien le quiete el teléfono al abuelo por favor” fueron algunas de las respuestas.

Pero no solo los hinchas reaccionaron. También lo hizo la prensa trasandina, como el diario Olé, que señaló “seguí hablando Casillas” y que “Felicitaciones a España por ser campeón del mundo”.