Tras la inesperada eliminación, las críticas se centraron en Goretzka luego de que una cámara captara el momento en que rechazó ejecutar un lanzamiento en la definición.

Alemania sufrió la eliminación más sorpresiva en lo que va de esta Copa del Mundo, luego de que en penales Paraguay los dejó fuera de octavos de final, en una tanda que no habría estado exenta de polémicas.

El encuentro terminó igualado 1-1 en el tiempo reglamentario gracias a los goles de Julio Enciso para los guaraníes y Kai Havertz para los alemanes, por lo que el clasificado debió definirse desde los doce pasos.

En la tanda, ambos equipos desperdiciaron lanzamientos, lo que extendió la definición hasta el sexto penal. Allí apareció el defensor Jonathan Tah, quien nunca antes había ejecutado un penal de manera oficial. El zaguero falló su disparo y, acto seguido, José Canale convirtió el suyo para sellar el histórico triunfo de Paraguay.

Goretzka no quiso patear el penal

Sin embargo, la controversia surgió después. Tras convertir su lanzamiento, una cámara Spidercam captó a Joshua Kimmich conversando con sus compañeros para definir el orden de los siguientes ejecutantes.

Primero consultó a Nathaniel Brown, quien aceptó, luego se dirigió a Leon Goretzka, pero el mediocampista rechazó patear.

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Kimmich no insistió y reorganizó la lista: Goretzka pasó al noveno turno, detrás de Brown, mientras que Waldemar Anton quedó como el décimo lanzador.

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Esto generó una ola de críticas contra Goretzka, donde los hinchas cuestionaron que uno de los referentes de Alemania evitara ejecutar un penal en un momento tan decisivo, poniendo en duda su liderazgo en una de las instancias más importantes del torneo.

Considerando además, que la figura del Bayern Munich busca alzarse como uno de los referentes de esta escuadra.

En síntesis: