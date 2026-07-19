El entrenador de Les Bleus dejó una frase muy gráfica para describir el último tiempo a cargo del equipo. Y el mediocampista Adrien Rabiot aportó otro bombazo tras la caída por 6-4 ante Inglaterra.

Francia terminó el Mundial 2026 en el cuarto lugar y el director técnico, Didier Deschamps, tuvo una despedida que le dejó un sabor amargo. Luego del vertiginoso partido que Les Bleus perdieron ante Inglaterra por 6-4 en la definición por el último lugar del podio, todos los rumores se confirmaron.

De hecho, el avezado seleccionador ratificó que su salida fue decisión propia. E incluso reveló el gran motivo que lo llevó a ponerle fin a su ciclo como DT del combinado galo. “Esto tenía que terminar y no fue por mí”, introdujo Deschamps luego de la tenística derrota contra los ingleses.

“Lo digo sincieramente: tomé esta decisión por el bien de la selección francesa. Había un entorno irrespirable en torno a mí y el grupo no se merecía eso”, aseguró el otrora mediocampista, quien fue el capitán del equipo de Francia que se consagró campeón de la Copa del Mundo en 1996. Y el DT en Rusia 2018.

Didier Deschamps terminó enfurecido el primer tiempo vs Inglaterra. (Jamie Squire/Getty Images).

Deschamps prosiguió. “Desde que se anunció mi salida todo estuvo mejor”, manifestó el estratego, quien ya tiene claro a su reemplazante: será Zinedine Zidane, figura del equipo del 98 y exentrenador del Real Madrid de España, donde también fue una leyenda como jugador.

A pesar de la derrota, Kylian Mbappé anotó dos goles ante Inglaterra. (Kevin C. Cox/Getty Images).

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Rabiot se suma a Deschamps y lanza descarnada crítica para Francia tras el Mundial 2026

Adrien Rabiot fue incluso más crítico que Didier Deschamps al cabo de la despedida que tuvo Francia en el Mundial 2026. De hecho, el equipo galo se fue al descanso con un 4-0 a favor de Inglaterra. Eso mismo dejó enfurecido al mediocampista del AC Milan, quien fue titular en ese partido.

Y sacó la voz para graficar lo roto que terminó el camarín. “Entramos al primer tiempo de una manera vergonzosa. Vi comportamientos en algunos jugadores que no había visto nunca hasta ahora”, lanzó Rabiot, quien de todas maneras evitó dar nombres en su acusación. Pero desde noviembre de 2016 que es seleccionado. Entonces sabe perfectamente de qué habla.

Adrien Rabiot marca a Jude Bellingham en el partido por el 3° y 4° puesto. (Jamie Squire/Getty Images).

Eso sí, el director técnico francés le dio la razón al volante: hizo un póquer de cambios en el descanso. “Era el último partido para dejar una buena imagen en el torneo. Había que hacer bien el trabajo hasta el final, en el descanso nos dijimos que hacía falta mostrar nuestro orgullo”, sentenció Rabiot, quien suma 66 partidos internacionales con Francia y siete goles anotados.

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