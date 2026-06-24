Fecha 3 del Mundial 2026: quiénes están clasificados, quiénes obligados y dónde apostar

El Mundial 2026 entra en su recta final en la fase de grupos, donde jugarán seleccionados que aseguraron su boleto a segunda ronda.

¡De infarto es cómo llega la fecha 3 de Mundial! Varias selecciones ya se encuentran en los dieciseisavos de final, otras están obligadas a ganar para sobrevivir, y es vital conocer dónde está el valor para apostar en esta jornada clave.

El torneo norteamericano ha regalado sorpresas mayúsculas y confirmaciones esperadas, pero el cierre de la fase de grupos es el momento donde la tensión táctica y las matemáticas se adueñan del campo de juego. Si seguiste nuestra cobertura de la Fecha 2, sabrás que los márgenes de error han desaparecido por completo.

A continuación, en nuestra sección de pronósticos del Mundial, desglosamos el estado exacto de cada pelotón. Evaluaremos los partidos decisivos que capturarán la atención del planeta entero, analizaremos el impacto de las rotaciones en las cuotas y te guiaremos por los mejores mercados disponibles para que saques el máximo rendimiento a tus predicciones.

El panorama de los grupos

Varias ya tienen su boleto asegurado a los dieciseisavos de final, mientras que el resto del mapa se divide entre decepciones tempranas y selecciones que siguen peleando a muerte.

La expansión del torneo ha transformado la dinámica de la clasificación, permitiendo que no solo los dos primeros avancen, sino también los mejores terceros. Este formato premia la diferencia de goles y la resiliencia en la última jornada. Para tener el panorama claro antes de hacer tus jugadas, revisa esta tabla resumen con el estado actual:

Selecciones clasificadas o encaminadas: El grupo de privilegio está conformado por EE.UU. (que ya ganó el Grupo D), Argentina, Francia, Noruega, Alemania, México, Brasil, Colombia y Marruecos.

El grupo de privilegio está conformado por (que ya ganó el Grupo D), Argentina, Francia, Noruega, Alemania, México, Brasil, Colombia y Marruecos. Selecciones al borde o peleando el tercer lugar: Equipos como Suecia, Escocia y Paraguay se encuentran en la mezcla, peleando intensamente por conseguir uno de los cupos disponibles para los mejores terceros.

Equipos como Suecia, Escocia y Paraguay se encuentran en la mezcla, peleando intensamente por conseguir uno de los cupos disponibles para los mejores terceros. Selecciones eliminadas: En la otra cara de la moneda, Haití y Turquía se encuentran eliminados de la competencia, entre otros combinados que ya no tienen opciones matemáticas.

Para seguir los puntajes exactos y la diferencia de goles al minuto, siempre es recomendable consultar la tabla de posiciones oficial.

Los partidos decisivos de la fecha 3

Los choques de Uruguay vs España, Noruega vs Francia y Colombia vs Portugal se roban las miradas al ser duelos decisivos que definirán grupos y clasificaciones.

El cierre de esta etapa nos entrega cruces que fácilmente podrían ser semifinales anticipadas. La intensidad será máxima, y los mercados de apuestas reaccionan a esta volatilidad. Aquí te presentamos breves pronósticos para los tres compromisos que paralizarán al mundo:

Uruguay vs España (26 de junio)

Este espectacular partido entre charrúas y europeos define directamente el liderato del Grupo H. La “Roja” buscará imponer su tradicional juego de posesión ante la garra y transiciones rápidas de una escuadra sudamericana que no cede un centímetro.

Uruguay enfrentará a España en un partido de infarto en el Mundial

La cima del grupo es vital para evitar a los rivales más duros en la siguiente fase. Pronóstico: España gana el encuentro. (Cuota: 1.51) – cuotas de Betsala, sujetas a cambios).

Noruega vs Francia (26 de junio)

Este compromiso define el Grupo I en su totalidad, pero además nos regala un choque galáctico: el veloz Kylian Mbappé frente al demoledor Erling Haaland. Será un contraste de estilos fenomenal, donde la profundidad táctica francesa chocará contra la potencia física nórdica. Pronóstico: Empate. (Cuota: 4.30 – cuotas de Betsala, sujetas a cambios).

Colombia vs Portugal (27 de junio)

La escuadra de Portugal llega totalmente obligada a sumar en este partido. Con Cristiano Ronaldo como el gran referente ofensivo buscando ampliar su leyenda, los lusos deberán arriesgar ante una Colombia que sabe aprovechar muy bien los espacios a la contra. Pronóstico: Más de 2.5 goles totales. (Cuota: 2.05 – cuotas de Betsala, sujetas a cambios).

ver también Tabla: Uruguay se complica en el Mundial y tendrá que buscar la clasificación ante España

Cómo apostar a los ya clasificados

Al apostar por equipos que ya aseguraron su pase, debes considerar el alto riesgo de rotación de titulares y buscar el valor en los mercados de hándicaps, bajas de goles o el empate.

Cuando potencias como Argentina o Brasil ya tienen su boleto en el bolsillo, los entrenadores priorizan el descanso de sus figuras para evitar lesiones y limpiar tarjetas amarillas. Es muy probable que astros como Lionel Messi descansen, lo que disminuye drásticamente el poder de fuego del equipo. Por ello, apostar a marcadores abultados suele ser una trampa.

El valor real en estos escenarios reside en el mercado de “under” (bajas de goles), ya que los equipos suplentes suelen carecer de la fluidez táctica de los titulares. Asimismo, los hándicaps a favor de los rivales más débiles cobran un atractivo inmenso, al igual que apostar al empate, puesto que las selecciones ya clasificadas a menudo se conforman con un punto que les garantice la cima de su pelotón sin desgastarse físicamente. Revisa siempre las alineaciones confirmadas en nuestra sección principal del torneo antes de confirmar tu boleto.

Cómo apostar a los obligados

Las selecciones que están obligadas a sumar saldrán a ganar con desesperación, lo que concentra el mayor valor en los mercados de victoria directa y alta cantidad de goles.

A diferencia de los equipos relajados, los cuadros urgidos por la clasificación no pueden especular con el reloj. Tienen que buscar el arco contrario desde el pitazo inicial, dejando espacios en la zona defensiva que transforman el partido en un encuentro de ida y vuelta. En estos escenarios, el pragmatismo se tira por la ventana y la táctica da paso a la urgencia.

Por esta razón, los mercados de “over” (altas de goles) y “ambos equipos marcan” son altamente recomendables. Estas selecciones saldrán a ganar cueste lo que cueste, abriendo también una excelente oportunidad en los mercados de victoria directa. Identificar qué equipo tiene la necesidad absoluta de triunfar es la regla de oro para rentabilizar tu inversión en esta vibrante jornada de cierre.

ver también El brujo que “hechizó” a Harry Kane en el Mundial 2026: “Ahora lo libero”

Dónde apostar la fecha 3 en Chile

Para los jugadores chilenos, la plataforma ideal para buscar rentabilidad y aprovechar todos estos escenarios son las cuotas en Betsala.

El mercado de las apuestas deportivas ofrece muchísimas opciones, pero encontrar líneas competitivas y una plataforma segura es fundamental para disfrutar del evento deportivo más grande del planeta. Ya sea que busques apostar en los duelos de los clasificados que rotarán sus plantillas o en los choques de vida o muerte, Betsala cuenta con una enorme variedad de mercados específicos para cada partido de la tercera jornada. Recuerda jugar de manera responsable y utilizar los datos tácticos a tu favor para superar a las casas de apuestas.

Preguntas frecuentes

A continuación, resolvemos las principales dudas sobre los equipos clasificados, los partidos decisivos y dónde jugar tus pronósticos en este cierre de fase.

¿Qué selecciones ya están clasificadas? A falta de disputarse la totalidad de los partidos, varias potencias lograron su objetivo temprano. Selecciones como EE.UU. (ganó el Grupo D), Argentina, Francia, Noruega, Alemania, México, Colombia, Brasil y Marruecos se encuentran clasificadas o encaminadas. En contraste, combinados como Haití ya están eliminados.

¿Qué se juega en el Uruguay vs España? El esperado duelo programado para el 26 de junio es de vital importancia, ya que Uruguay y España definen el Grupo H. El equipo que logre la victoria se asegurará el liderato de su zona, obteniendo un cruce teóricamente más accesible para los dieciseisavos de final del certamen internacional.

¿Quién gana el Grupo I, Noruega o Francia? El encuentro del 26 de junio define el Grupo I en un partido de alto calibre táctico y físico. Además de la cima del grupo, el mundo del fútbol estará atento al épico choque individual que protagonizarán el delantero noruego Erling Haaland y el astro francés Kylian Mbappé.

¿Dónde apostar el Mundial 2026 en Chile? Si resides en Chile y buscas vivir la emoción de la última jornada de la fase de grupos, la plataforma recomendada es Betsala. Allí encontrarás excelentes cuotas y mercados variados para todos los escenarios de esta fecha 3 del Mundial, desde los equipos ya clasificados hasta los más obligados