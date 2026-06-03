El nuevo hobby de Jorge Sampaoli: reaparece cambiando láminas del álbum del Mundial

El adiestrador campeón de la Copa América y Sudamericana, fue sorprendido intercambiando las figuritas del Mundial.

Sorpresa total causó la última aparición de Jorge Sampaoli. El entrenador cabildease reapareció en medio de una cambiatón de láminas del Mundial 2026.

El registro se vitalizó a través de la cuenta “@QuejogadaQJ” que captó al reconocido entrenador con las figuritas en la mano. Don Sampa apareció en Río de Janeiro, ciudad donde está erradicado desde febrero y tras el paso por Atlético Mineiro.

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“Acabo de presenciar una de las escenas más aleatorias de mi vida: Simplemente Jorge Sampaoli en una roda de intercambio de figuritas en Río de Janeiro”, detallaron en X. Lo que de inmediato se vitalizó y sumó más de 333 mil visualizaciones.

En las imágenes se aprecia acompañado por su hijo León de seis años. Incluso para ayudarlo con las láminas, se encarga de pegarlas en el álbum oficial.

Jorge Sampaoli cambió láminas y de inmediato las pegó en el álbum oficial del Mundial

A tal punto que recibió el consejo de los más pequeños que acompañan a su hijo y le enseñaron como pegar de la forma correcta cada pegatina. Lo que ocurrió en un centro comercial al aire libre en Barra da Tijuca. “No es IA“, recalcaron antes las consultas de que sería una imagen trucada.

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¿Cuál será el próximo club de Jorge Sampaoli?

El cabildease está sin club desde febrero. Su último paso por Atlético Mineiro terminó de forma abrupta tras no poder ganar la Copa Sudamericana en 2025.

Incluso en las últimas horas se especuló con una chance de volver a dirigir en Boca Juniors. Si hasta recalcó que no tiene problemas con asumir tras la salida de Claudio Úbeda.

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“Ser hincha de River no me condiciona para dirigir a Boca”, confesó el calvo estratega. Por lo que ahora sigue con el celular cargado a la espera de propuestas. Mientras sigue juntando las más de 900 láminas del álbum del Mundial.