Canadienses y sudafricanos se enfrentan por un cupo en los octavos de final del Mundial 2026, en el inicio de la fase de eliminación directa.

El Mundial 2026 entra en su fase decisiva y este domingo comienzan los dieciseisavos de final, una instancia de eliminación directa en la que el perdedor se despide del torneo y el ganador avanza a los octavos de final.

La jornada se abre con el duelo entre Canadá, uno de los países anfitriones de esta Copa del Mundo, y Sudáfrica, que se enfrentarán en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos este domingo 28 de junio.

¿Dónde ver Canadá vs Sudáfrica?

El primer partido por dieciseisavos de final se jugará a las 15:00 horas (Chile) y será transmitido por DSports en televisión por cable. También podrá seguirse vía streaming a través de DGO y Paramount+.

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Así llegan los equipos a los dieciseisavos de final

Canadá tuvo una discreta campaña en el Grupo B, donde terminó en el segundo lugar con cuatro puntos, producto de un empate, un triunfo y una derrota. Los norteamericanos avanzaron a los dieciseisavos de final gracias a una mejor diferencia de goles que Bosnia y Herzegovina, que clasificó como uno de los mejores terceros.

El conjunto canadiense protagonizó una de las mayores goleadas del Mundial. Tras igualar con Bosnia y Herzegovina en el debut, aplastó por 6-0 a Catar. Luego cerró la fase de grupos con una derrota por 2-1 ante Suiza.

Sudáfrica, por su parte, también finalizó en el segundo lugar del Grupo A con una victoria, un empate y una derrota. Los africanos comenzaron su participación con una caída por 2-0 frente a México, luego igualaron con República Checa y sellaron su clasificación con un triunfo por la cuenta mínima sobre Corea del Sur.