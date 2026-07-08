La Roja aún no es superada en cuantro a estadísticas y trofeos por elencos como Paraguay, Ecuador, Perú y los cafetaleros.

Chile nuevamente mira un Mundial por TV, en un hecho que viene repitiéndose en las tres últimas Copas del Mundo. Eso sí, a la hora de ir a los resultados y estadísticas, la Roja sigue mirando de arriba a sus rivales sudamericanos.

Es que con el adiós de Colombia al Mundial 2026 en octavos de final, los cafetaleros no pudieron superar su mejor registro en este tipo de torneos. Misma situación se dio con Paraguay y Ecuador.

Es ahí donde pese al triste presente, la selección chilena sigue por encima de estos países, así como Perú, Venezuela y Bolivia. Solo Argentina, Brasil y Uruguay superan a la Roja en rondas avanzadas en un Mundial y títulos de Copa América.

Las estadísticas que ponen a Chile como el 4° grande de Sudamérica

Con la eliminación de Colombia, Chile sigue por sobre los cafetaleros a la hora de comparar logros en mundiales y la Copa América. La Roja sigue como el cuarto país del continente con mejor cifras en ese ítem.

La Roja tiene dos títulos de Copa América tras el recordado bicampeonato del 2015 y 2016. Además, en el Mundial de 1962 quedó en el tercer lugar, un hito que hasta hoy es recordado en el país.

En cuanto a los rivales directos en Sudamérica y sacando a Argentina, Brasil y Uruguay, solo Paraguay alcanza a la Roja en sus dos títulos de Copa América. Sin embargo, en una Copa del Mundo los albirrojos tienen cuartos de final como su mejor registro, en Sudáfrica 2010.

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Por su parte, Colombia tiene un título de Copa América y también los cuartos de final como su mejor rendimiento en un Mundial. Eso ocurrió en Brasil 2014, donde precisamente quedaron eliminados ante los anfitriones.

Más atrás viene Ecuador, sin títulos de Copa América y con octavos de final del Mundial 2006 como su mejor registro. Perú lo supera con dos títulos coperos en el continente y cuartos de final en México 70, sin alcanzar a Chile también.