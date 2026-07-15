Los hinchas argentinos realizaron un masivo banderazo en la previa del duelo ante Inglaterra y están seguros de pasar a la final.

España dio una clase de buen fútbol para instalarse en la final del Mundial, al derrotar 2-0 a Francia. Algo que de reojo miraron los argentinos, que hoy se juegan su paso a esa instancia ante Inglaterra.

A la misma hora que los ibéricos derrotaban a los galos, los hinchas argentinos convertían la ciudad de Atlanta en el Obelisco de Buenos Aires, pues realizaban un masivo banderazo.

El programa español El Chiringuito estuvo presente en esa algarabía trasandina y aprovechó de preguntar si España asusta tras el baile que dio en semis, algo que a los argentinos les resbaló.

“A esta altura ninguno da miedo, le ganamos al que toque” y “asustar nunca, nosotros somos los campeones del mundos“, fueron las primeras declaraciones de los fans albicelestes.

Con las semifinales a un paso, el código promocional vuelve a destacarse entre quienes buscan optimizar sus apuestas en esta etapa decisiva.

Argentina busca una nueva final del mundo ante Inglaterra

Hinchas argentinos se siente en la final: “Queríamos a España”

Luego de eso, llegaron algunas declaraciones más picantes, dejando en claro que la confianza que tienen en el seleccionado de Lionel Messi es total.

“Argentina también pude asustar y no critiquen más a los argentinos, nosotros tratamos bien a todo el mundo“, fue otro de los comentarios.

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“España no asusta para nada, asustaba más Francia que España” y “a España lo quería, lo veníamos buscando para que vean quién es mejor“, fueron otras de las palabras de los fanáticos.

“Vamos contra todos, que venga el que sea” señalaron otros fanáticos, mientras algunos sí decían que “juegan bien, pero no me asustan”. De hecho, alguno dijo “quién es España, ellos están temblando, el mundo tiembla ante Argentina“.