La Fórmula 1 ha tenido a grandes pilotos a lo largo de sus años, sin embargo,la lista de los mejores suele estar encabezada por nombres como Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna o Michael Schumacher, sin embargo, para sorpresa de muchos fanáticos, un expiloto de la F1, Gerhard Berger, y quien fuera compañero del Senna en McLaren, elogió a un piloto mucho más actual , señalando que era ‘mejor’ que el brasileño.

¿Qué dijo Gerhard Berger?

El austriaco en una entrevista concedida a Kronen Zeitung partió diciendo que “Para mí, Senna era el mejor que jamás haya existido en la F1. Pero si miramos las estadísticas hay que poner en lo más alto a Michael Schumacher, en primer lugar, y a Lewis Hamilton, en segundo lugar”.

No obstante, lo más sorprendente vendría después, cuando señalaría que “Pero si dije antes que Senna era el mejor piloto de todos los tiempos. Debo decir que creo que Max Verstappen es aún mejor ahora. Posee una serie de habilidades que no había visto hasta la fecha. Es genial saber que existe ese nivel de perfección. Por un lado, Red Bull no tuvo ningún fallo técnico en 2023. No se equivocó en ninguna parada en boxes. Y, por otra parte, está el hecho de que se vio a un piloto conducir constantemente al límite sin cometer ni un solo error”.

Actualmente, Max Verstappen es cuatro veces campeón de la Fórmula 1, gracias a sus títulos conseguidos de manera consecutiva los años 2021, 2022, 2023 y 2024, posicionándose en palmarés como el 4.º piloto con más títulos, igualado con Sebastian Vettel y Alain Prost, siendo solamente superado por Juan Manuel Fangio con 5, Lewis Hamilton y Michael Schumacher, ambos con 7 cada uno.

¿Cómo le fue a Gerhard Berger en la F1?

El piloto austríaco tuvo una más que buena participación en la F1, corriendo en 210 Grandes Premios y acumulando un total de 10 victorias y 48 podios.

Berger compitió para un total de 7 equipos, siendo los más importantes Benetton, Ferrari y McLaren -Donde compartió con Senna-. Terminó tercero en los campeonatos de 1988 y 1994, cuarto en 1990 y 1991, quinto en 1987, 1992 y 1997, además de sexto en 1995 y 1996.

Su última temporada fue el año 1997, corriendo para Mild Seven Benetton Renault y donde logró ganar el GP de Alemania a dos potencias del automovilismo como Michael Schumacher y Mika Häkkinen.