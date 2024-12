El piloto neerlandés sorprendió con un top 5 que no incluye a su suego, Nelson Piquet.

Dejó afuera a su suegro: Max Verstappen elige el top five de los pilotos de Fórmula 1

Uno pensaría que a los cinco mejores de la historia de un deporte siempre es una tarea difícil, sobre todo cuando una de las personas que lucha por entrar a este selecto ranking es tu suegro, no obstante, para Max Verstappen, piloto de RedBull Racing y cuatro veces campeón de la Fórmula 1, parece no ser tema.

Así es porque este 2024 el neerlandés nombró a los 5 mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 y sorprendió por –entre otras cosas– dejar fuera a Nelson Piquet, padre de su pareja Kelly.

¿Cuál es el Top Five histórico de pilotos para Max Verstappen?

En conversación con DAZN, Verstappen, inició todo ‘poniéndose el parche antes de la herida’ como se dice en Chile y dijo que su respuesta traería repercusiones, porque “diga lo que diga, la gente va a comentar y no va a estar de acuerdo”.

Es en ese momento donde señaló que su top cinco histórico es el siguiente “Voy a ir con Michael Schumacher, probablemente Ayrton Senna, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Juan Manuel Fangio“.

Tal como lo dijo el cuatro veces campeón, su declaración generó polémicas en distintos puntos, algunos cuestionaron el hecho de que no se incluyera en él teniendo los méritos para hacerlo, o que no nombrará a su suegro, Nelson Piquet, 3 veces campeón de la F1. Incluso medios argentinos fueron más allá y cuestionaron que nombrará a Juan Manuel Fangio en el quinto puesto y no antes.

Verstappen elige la mejor época de la F1:

La entrevista a ‘Mad Max’ continuó con una nueva pregunta donde se le consultaba por cuál consideraba que era la mejor época de la Fórmula 1, interrogante a la que el neerlandés respondió con un “Estoy contento con lo que tengo ahora, pero a lo mejor los inicios de los años 2000. Simplemente por el sonido del motor”.