El clima entre los pilotos de Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) parece tensarse cada vez más. Una reciente carta enviada por la Grand Prix Drivers’ Association (GPDA), que representa a los pilotos de la máxima categoría, solicitó mayor respecto del uso que se la da al dinero de las multas y un trato más respetuoso hacia los corredores.

Sin embargo, la respuesta del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, lejos de apaciguar la situación, generó un fuerte debate. David Coulthard, expiloto y figura reconocida de la F1, no tardó en cuestionar públicamente la actitud de la FIA.

La petición de los pilotos de la F1

En la carta enviada antes del Gran Premio de Las Vegas, los pilotos hicieron una serie de demandas que apuntan directamente a la gestión de la FIA.

Entre ellas, destacaron la necesidad de mayor transparencia sobre cómo se utilizan las multas impuestas y criticaron las posturas tomadas en temas como el uso de joyas y ropa interior ignífuga.

Además, instaron al presidente de la FIA a ser más consciente del tono empleado al referirse a ellos, tanto en público como en privado.

La carta buscaba establecer un diálogo constructivo, pero la respuesta de Ben Sulayem fue tajante. “No es asunto de ellos. Lo siento. Con todo respeto, soy un piloto. Respeto a los pilotos. Que se concentren en lo que hacen mejor, que es correr”, declaró a Autosport.

David Coulthard alza la voz

Las palabras de Ben Sulayem no pasaron desapercibidas. David Coulthard, ganador de 13 grandes premios y una voz respetada en el automovilismo, expresó su descontento durante el podcast Formula For Success.

“El presidente de la FIA respondió de forma condescendiente, exactamente el tipo de comentario que irrita a la gente hoy en día. Los pilotos no están pidiendo algo fuera de lugar, solo claridad y respeto. Nunca me trataron como a un niño en mi carrera, y no creo que nadie deba ser tratado así”, afirmó.

Para Coulthard, las declaraciones del presidente muestran una desconexión entre la FIA y los pilotos, un problema que podría afectar la relación entre ambas partes si no se aborda de manera adecuada.

La tensión entre la FIA y los pilotos sigue en aumento

Este episodio no es el primer roce entre la FIA y los pilotos. En los últimos años, decisiones relacionadas con normativas y sanciones han generado cuestionamientos sobre el enfoque de la Federación.

La falta de claridad en el uso de las multas, un tema central en la carta de los pilotos, refleja una preocupación creciente por la gestión administrativa del organismo.

Este conflicto deja entrever un distanciamiento entre quienes compiten en las pistas y quienes toman las decisiones fuera de ellas.