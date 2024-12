Antonio Pérez asegura que no hay planes para que su hijo regrese a la F1 y enfatiza que este es el cierre definitivo de esa etapa.

Papá de Checo Pérez asegura que su hijo ya no regresará a la Fórmula 1: “Es un retiro total”

Después de semanas de especulaciones, Sergio “Checo” Pérez confirmó su salida de Red Bull para la temporada 2025. Aunque el piloto mexicano no se ha pronunciado directamente sobre su futuro, su padre, Antonio Pérez, fue claro en sus declaraciones: su hijo no volverá a la Fórmula 1.

El fin de una etapa en la Fórmula 1

Sergio Pérez, quien tenía contrato con Red Bull hasta 2026, vivió una temporada marcada por críticas dentro del equipo debido a su rendimiento.

La relación entre Checo y la escudería austriaca se tensó, lo que llevó a su salida anticipada. Tras semanas de rumores, el propio Pérez comunicó que no pilotará para el equipo en 2025.

Sergio Pérez habla con la prensa tras la clasificación previa al Gran Premio de F1 de Abu Dhabi (Getty Images).

Sin embargo, en un entorno donde los asientos en la Fórmula 1 están prácticamente completos, las posibilidades de que Checo regrese a la parrilla se ven muy reducidas.

Pese a esto, Christian Horner, jefe de Red Bull, aseguró que Pérez seguiría vinculado al equipo, aunque alejado de los monoplazas.

Antonio Pérez: “Es un retiro total”

En una entrevista reciente con el medio mexicano N+Foro, Antonio Pérez no dejó lugar a dudas sobre el futuro de su hijo.

“Todo en la vida tiene un principio y un fin y hay que aprender a vivir con ello. El día de hoy es un retiro total. No hay plan B, no hay plan C, este era el plan. Hoy, en este momento, está cerrando la página de la Fórmula 1“, afirmó el padre del piloto.

Estas declaraciones confirman lo que muchos temían: Checo Pérez se despide de la F1, al menos por ahora. Antonio agregó que su hijo necesita concentrarse en disfrutar su tiempo con la familia, tras años de sacrificios y trabajo duro.

Sergio Pérez pilotando el Oracle Red Bull Racing RB20 (Getty Images).

¿Y ahora qué? El futuro de Checo Pérez

Aunque su etapa en la Fórmula 1 parece llegar a su fin, el futuro de Checo Pérez no está definido completamente.

En 2026, la llegada de nuevos proyectos como Audi y Cadillac podría abrir nuevas puertas en la F1.

Además, Pérez habría expresado interés en otros campeonatos como el Mundial de Resistencia (WEC), y la Fórmula E podría ser otra opción viable.

A pesar de que su regreso inmediato a la F1 no parece probable, el piloto mexicano sigue siendo una figura relevante en el automovilismo internacional.

Con 34 años, la idea de que Checo Pérez se retire de la F1 a esta edad es difícil de aceptar para muchos de sus seguidores. Sin embargo, su propio padre asegura que es el momento de que su hijo se enfoque en lo personal y en nuevos proyectos fuera del automovilismo.

“Vienen nuevas etapas, a disfrutar, viene lo mejor para ‘Checo Pérez’“, concluyó.