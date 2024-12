Fernando Alonso es el piloto más veterano que queda actualmente en la parrilla de la Fórmula 1, el dos veces campeón del mundo tiene 43 años y su debut en la máxima competición de carreras fue el 2001, donde pudo competir contra pilotos como Michael y Ralf Schumacher, Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen y hasta con el padre de un actual piloto campeón, Jos Verstappen, padre de Max.

Por ello es que es una voz más que autorizada para elegir al mejor de todos los tiempos en este deporte y fue justamente en 2018 donde se la jugó y nombró su ‘Top 5 histórico’.

¿Qué dijo Fernando Alonso?

Era 2018, cuando Lewis Hamilton estaba cerca de ganar su quinto título, Fernando Alonso, en ese entonces en McLaren, confesó que “Es difícil marcar un top cinco de pilotos, pero diría (Michael) Schumacher, (Juan Manuel) Fangio, (Ayrton) Senna, (Alain) Prost y (Lewis) Hamilton”.

Vale señalar que en ese momento Max Verstappen, actual tetracampeón de la F1, era solamente un joven piloto de RedBull Racing con buenos números (En 2018 termino 4°) y, por tanto, no logró entrar al ranking de Alonso.

No obstante, con el pasar de los años y el rendimiento del neerlandés, ¿Habrá cambiado de idea el español? Así parece, porque el dos veces campeón con Renault a mediados del 2023 dijo que “Max Verstappen es ahora el mejor piloto y parece que no tiene puntos débiles. No tiene fines de semana malos ni comete ningún error, no tiene cosas que tú puedas aprovechar”.

Fernando Alonso no nombró a Max Verstappen el 2018, pero sí lo alabó el 2023 como el ‘Mejor’. (Foto: Clive Mason/Getty Images)

¿Max Verstappen logró o logrará entrar al top 5 de pilotos de la Fórmula 1 de todos los tiempos? Solo los triunfos y los fanáticos de la F1 lo dirán.