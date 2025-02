Ni Schumacher, ni Hamilton: Niki Lauda y la vez que eligió al mejor piloto de la F1 de la historia

Elegir al mejor de la historia de un deporte no es una tarea sencilla, sobre todo en un deporte con tantos nombres destacados como es la Fórmula 1. Uno de ellos sin duda es Niki Lauda, piloto austriaco que compitió en diversos equipos y se coronó tres veces campeón del ‘Gran Circo’.

A pesar de ser una leyenda del deporte motor, Lauda, quien falleció en 2019, nunca dejó de mirar y admirar a otros pilotos y si bien habló maravillas de figuras como Michael Schumacher o Lewis Hamilton, a la hora de elegir al mejor de la historia no tuvo dudas.

¿Qué dijo Niki Lauda?

Fue en una entrevista dada al documental “Ayrton: Retratos e Memórias” del 2015 y que se ha viralizado recientemente en redes sociales como Youtube o TikTok donde se conoció que el expiloto de Ferrari y McLaren decidió entrar al debate para elegir al ‘GOAT’ de la Fórmula 1.

Lauda partió diciendo que “Mucha gente me pregunta ¿Quién crees que fue el mejor piloto?, (yo digo) no se puede comparar, porque cada siglo es diferente”, sin embargo, posteriormente agregó sin tantos titubeos que “el único que puedo decir que me gusta es (Ayrton) Senna”.

Sin duda un elogio más al piloto brasileño, tres veces campeón de la F1 y para muchos el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1, y quien lamentablemente dejó este mundo tempranamente tras un fatídico accidente en el GP de San Marino del año 1994, cuando solo tenía 34 años.

Niki Lauda y Ayrton Senna compartieron solamente dos temporadas

Ambos pilotos alcanzaron a competir solamente dos temporadas en la máxima categoría de monoplazas, los años 1984 y 1985, donde el propio Lauda y Alain Prost se coronarían campeones respectivamente.

Si bien ambos pilotos no lograron llevarse del todo bien durante los años de competencia, sobre todo por la rivalidad propia de la Fórmula 1 y lo agresivo de la conducción de Senna, Lauda tras su retirada reconocería el gran talento del brasileño, calificándolo en distintas entrevistas como el mejor de la historia.

Tras la retirada de Lauda, el piloto brasileño lograría conquistar los títulos de los años 1988, 1990 y 1991, igualando la marca en el palmarés.

