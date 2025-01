Elegir el mejor de la historia en la Fórmula 1 no es una tarea sencilla, ya que no son pocos los grandes pilotos que han logrado hacer historia en el “Gran Circo”, no obstante, los rankings suelen estar liderados por nombres como Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Juan Manuel Fangio y hasta Max Verstappen ha logrado ingresar en el último tiempo.

Uno que no quiso estar ajeno a esta disputa fue Nico Rosberg, el hijo de Keke Rosberg y también campeón de la Fórmula 1 el año 2016, se la jugó al elegir al mejor piloto de la historia, sorprendiendo y emocionando a los fanáticos de la categoría reina.

¿Qué dijo Nico Rosberg?

El alemán de ahora 39 años fue consultado por la temporada 2025 de la F1 y el debut de Hamilton en Ferrari, fue en ese contexto donde en declaraciones recogidas por la agencia de noticias GMM dijo “Charles Leclerc estará a un nivel similar a George Russell. Ellos son los mejores de la próxima generación, a excepción de Verstappen, que está un poco por encima. Lewis ha sufrido y no sabemos muy bien por qué. Así que, si ocurre lo mismo que la pasada temporada, Charles superará a Lewis de la misma forma que George lo superó en 2024“.

No obstante, la mayoría de los fanáticos se quedaron con la segunda parte de la declaración, ya que el bávaro agregó: “Lewis es el mejor de todos los tiempos. Le seguimos dando todavía el beneficio de la duda para que pueda volver a su mejor versión de nuevo y entonces sí que debería estar un poco por delante de Charles a final de temporada. Veremos”.

Esto sin duda provocó sensaciones en los fanáticos, ya que recordemos que Rosberg y Hamilton protagonizaron una de las mayores rivalidades entre compañeros de equipo, cuando ambos pilotaban en Mercedes y que concluyó con Rosberg, gritando campeón el 2016 y retirándose de la F1 esa misma temporada.

Rosberg y la vez que nombró a Hamilton como el 4° mejor de la historia

Esta no era la primera vez que Rosberg hablaba sobre el mejor piloto de la historia de la F1, aunque sí la primera vez que le otorga el título de “GOAT” a su excompañero, ya que en 2020 conversó con Sky Sports F1 de Gran Bretaña y nombró a su “Top 5 de la historia“, nombrando en aquella oportunidad a Michael Schumacher como el mejor de todos los tiempos y tras él mencionó a Juan Manuel Fangio en 2° lugar, Ayrton Senna en el 3°, para finalmente señalar que Hamilton era el número 4 de la lista, solamente superando a Alain Prost (5°).

Tras este nuevo ranking, donde Hamilton lidera, vale preguntarse, si finalmente, el paso del tiempo, limó las asperezas entre ambos expilotos de Mercedes.