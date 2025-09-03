Es tendencia:
Horarios del GP de Italia 2025 en Chile: Revisa cómo ver en vivo la clasificación y carrera de la F1

La Fórmula 1 llega a Monza con McLaren dominando y Norris buscando no perder terreno frente a Piastri.

Por Javiera López Godoy

GP de Italia 2024
© Getty ImagesGP de Italia 2024

La Fórmula 1 aterriza en Italia para el Gran Premio de Monza 2025, la última fecha europea del calendario, que se correrá del 5 al 7 de septiembre. 

McLaren llega en lo más alto del campeonato de constructores, mientras que en la lucha por el título de pilotos, Lando Norris busca mantener sus opciones frente a Oscar Piastri.

Horarios del GP de Italia 2025 en Chile

  • Viernes 5 de septiembre
    • Práctica 1: 07:30 horas
    • Práctica 2: 11:00 horas
  • Sábado 6 de septiembre
    • Práctica 3: 06:30 horas
    • Clasificación: 10:00 horas
  • Domingo 7 de septiembre
    • Carrera: 10:00 horas

¿Dónde ver el GP de Italia en vivo?

El GP de Italia se transmitirá en vivo por ESPN y también estará disponible vía streaming en Disney+ Premium.

