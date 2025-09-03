La Fórmula 1 aterriza en Italia para el Gran Premio de Monza 2025, la última fecha europea del calendario, que se correrá del 5 al 7 de septiembre.
McLaren llega en lo más alto del campeonato de constructores, mientras que en la lucha por el título de pilotos, Lando Norris busca mantener sus opciones frente a Oscar Piastri.
Horarios del GP de Italia 2025 en Chile
- Viernes 5 de septiembre
- Práctica 1: 07:30 horas
- Práctica 2: 11:00 horas
- Sábado 6 de septiembre
- Práctica 3: 06:30 horas
- Clasificación: 10:00 horas
- Domingo 7 de septiembre
- Carrera: 10:00 horas
¿Dónde ver el GP de Italia en vivo?
El GP de Italia se transmitirá en vivo por ESPN y también estará disponible vía streaming en Disney+ Premium.