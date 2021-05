Ruy Barbosa termina en el top ten en la sexta fecha del Grand National Cross Country

Una incómoda y molesta alergia impidió que el piloto Ruy Barbosa, del Team Phoenix Racing Honda, pudiera lograr una mejor actuación durante la sexta fecha del campeonato estadounidense de moto enduro Grand National Cross Country, disputada en el circuito Ironman Raceway en Indiana.

El deportista nacional logró la novena posición en la categoría WC2 para motos de 250cc con 3 horas 26 minutos 29 segundos 210 milésimas, cruzando la meta en malas condiciones físicas por la deshidratación que sufrió en los 8 giros al circuito de 17.699 metros, donde completo a duras penas los 141,592 kilómetros de la prueba.

“Estuve a punto de abandonar la carrera por lo mal que me sentí durante toda la carrera. Anoche me sobrevino una alergia que no pude contener. Dormí pésimo y amanecí con muy poca energía. Pero ya estaba acá, así que me di ánimo para largar", contó.

Barbosa agregó que "en las primeras tres vueltas estuve cerca de los punteros, a 20 segundos, y séptimo, pero desde la cuarta empecé a sentirme peor, sin embargo, aguanté hasta el final".

La prueba fue ganada por el estadounidense Jonathan Girroir (Gas Gas), actual líder del campeonato, con 3 horas 9 minutos 13 segundos 607 milésimas, seguido por sus compatriotas Michael Witkowski (Yamaha) y Cody Barnes (Honda).

Barbosa venía de dos buenas actuaciones en las últimas dos semanas. En la fecha pasada del GNCC había conquistado el cuarto lugar y hace siete días ganó la quinta estación del Mid East Hare Scrambler Series, competencia paralela al GNCC.

Terminada la prueba en Crawfordsville, este lunes el piloto fue a consultar a un médico para determinar los malestares que lo aquejaron: deshidratación y falta de energía durante el fin de semana.