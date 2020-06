Mattia Binotto culpa al Covid-19 de la salida de Vettel: "Ferrari ama a Sebastian como piloto y como persona"

Con la confirmación de las primeras carreras del mundial de F1 2020, el ambiente en el paddock se ha comenzado a relajar, y el jefe de equipo de Ferrari, Mattia Binotto, aseguró que Sebastian Vettel siempre fue la primera opción para continuar en la escudería, pero que el arribo de la pandemia y sus consecuencias económicas derribaron los planes de los timoneles tifosi.

"Seb era nuestra primera opción", dijo el italiano en conversación con Diario Marca, y detalló: "pero luego llegó el COVID-19, una situación que ha cambiado muchas cosas, desde el reglamento al techo presupuestario, cosas que han hecho cambiar la visión de la situación".

Binotto comentó que "había que hacer revisiones internas, difíciles, y es lo que hicimos", aseguró, pero reclacó que pese a todo dejar ir al alemán no habría sido sencillo: "ha sido por muchas razones. Ferrari ama a Sebastian como piloto y como persona, es parte de nuestro equipo, nuestro proyecto, así que nunca es una decisión fácil".

El director de Ferrari, Mattia Binotto, aseguró que espera que Vettel termine de buena manera su último período junto a la escudería tifosi

El mandamás del equipo de Maranello también se dio el tiempo de descartar de plano las versiones que aseguran que la escudería le ofreció un mal contrato a Sebastian Vettel como modo de "empujarlo" a irse de la escudería:

"No, eso no es cierto. Simplemente que las cosas han cambiado y miramos hacia un nuevo ciclo, y parece que esa visión, en términos de timing no coincidía con su visión. No fue por el tipo de oferta o por su duración", confirmó Binotto.

Por último el ingeniero automotiz italiano cree que los sucesos recientes no afectarán la forma en el tetracampeón del mundo vivirá sus último meses en Ferrari, y halagó la capacidad del piloto alemán:

"Seb (Vettel) es una gran persona, un gran profesional con sentido de la responsabilidad, y estoy seguro que quiere terminar su último año en Ferrari en una buena posición logrando lo mejor por el equipo, por lo que no espero malos comportamientos en absoluto", finalizó.

Cyril Abiteboul, director del equipo Renault, se encuentra actualmente en conversaciones con Didier Coton, manager de Valtteri Bottas, ya que junto a Fernando Alonso serían las opciones más serias para ocupar el asiento que quedará vacío tras la partida de Daniel Ricciardo a McLaren, lo que abre una pequeña puerta para que Vettel pueda fichar por Mercedes en 2021.