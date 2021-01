Nissan Navara: Lo último en tecnología y un renovado diseño para una conducción más segura

Nissan Navara es uno de los modelos icónicos de Nissan, y a solo dos meses de su presentación a nivel mundial, la marca lanza en Chile el renovado diseño, mejoras técnicas y la incorporación de la visión de marca Nissan Intelligent Mobility para una conducción más segura.

Son nueve versiones y que cuenta con motor monoturbo (158 HP de potencia / 403NM de torque) y un poderoso motor biturbo diésel de 188 HP de potencia/ 450 NM de torque, que brinda la potencia necesaria para cargar hasta 1.180 kg en su pickup, o alcanzar una capacidad de arrastre de 3.500 kg, ideal para trabajar en faenas y rutas difíciles.

Los modelos 4x2 y 4x4 cuentan con caja mecánica de 6 velocidades o automática de 7 velocidades, con diversas características exteriores como aros de 16”, 18” y 17”, neumáticos todo terreno y para toda temporada (que puede variar según versión), que se adapta a todos los caminos como pavimento, tierra, barro y nieve.

Pavimento, tierra, barro y nieve, la nueva versión de Nissan Navara se adapta a cualquier tipo de camino. | Foto: Nissan.

En cuanto a la tecnología de seguridad Nissan Intelligent Mobility se pueden destacar la Alerta Inteligente de Colisión Frontal (Intelligent Forward Collision Warning), Frenado Inteligente de Emergencia (Intelligent Emergency Break), Monitor Inteligente de Visión 360° (Intelligent Around View Monitor with MOD) para ayudar a los conductores a detectar a las personas y los automóviles que rodean y se acercan al vehículo, Monitor inteligente de alerta de conductor (Intelligent Driver Alert), Alerta Inteligente de Punto Ciego (Intelligent Blind Spot Intervention) para corregir la dirección en el caso de una zona donde el conductor no tenga visibilidad, Asistente de Mantenimiento de Carril (Lane Departure Intervention) y Asistente De Luces Altas en Carretera (High Beam Assist), a los que se suman dos airbags frontales, dos laterales y dos de cortina. También cuenta con un sistema de frenos ABS con EBD, control de descenso en pendiente para versiones 4x4 (HDC) y Control de Ascenso en Pendiente (HSA).

Carga de hasta 1.180 kg en su pickup, o alcanzar una capacidad de arrastre de 3.500 kg, el poderoso motor biturbo diésel de Nissan Navara puede ser capaz de esto. | Foto: Nissan.

La nueva Nissan Navara está a la venta en todos los concesionarios Nissan del país, y disponible en color rojo, blanco, negro, gris y plata. Para mayor detalle, ficha técnica, versiones y precios de lista visita el sitio oficial de Nissan Chile.