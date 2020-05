Audi multa y despide a Daniel Abt por contratar a un profesional para que se hiciera pasar por él en carrera virtual

La suspensión de los eventos deportivos por causa del coronavirus afectó grandemente al mundo del motor, pero pese a esto las categorías como la Fórmula 1 y la Fórmula E no se quedaron de brazos cruzados y decidieron comenzar torneos virtuales de velocidad, pero nunca se esperon el escándalo protagonizado por Daniel Abt de Audi, que contrató un suplantador para que jugara por el en el Race At Home Challenge.

La carrera de simuladores en Berlín tuvo un abrupto cierre luego que se confirmara que Daniel Abt, piloto de Fórmula E, contrató los servicios de a Lorenz Hoerzing, un simracer profesional que se hizo pasar por Abt en la competencia virtual en apoyo a la Unicef. El alemán fue descalificado y multado con 10.000 euros por su equipo.

"La integridad, transparencia y constante obediencia a las reglas son las prioridades principales de Audi, y aplica a todas las actividades que competen a la marca sin excepción", informó Audi en el comunicado oficial, agregando: "Por esta razón, Audi Sport ha decidido suspender a Daniel Abt a efecto inmediato".

El piloto de Fórmula E Daniel Abt habría sido despedido del equipo por hacer trampa

"No me lo tomé tan en serio como debería haber hecho. Lo lamento especialmente porque sé cuánto trabajo se ha dedicado a este proyecto por parte de la organización de la Fórmula E”, se disculpó Abt, pero sus palabras no habrían tenido el efecto deseado, porque según informó The Race en las últimas horas la escudería habría decidido despedirlo y cortar el problema de raíz.

De cualquier forma, y a la espera del comunicado oficial de Audi, cortar el vínculo no será del todo fácil, ya que Hans-Jürgen Abt, padre del piloto, es el propietario de ABT Sportline, uno de los mayores patrocinadores del equipo que corre en la categoría eléctrica.