¿Por qué Cristian Garin no estará presente en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Chile tiene altas expectativas en lo que sucederá en los Juegos Olímpicos de París 2024. Claro que uno de los deportistas más destacados del país, no está en Francia: Cristian Garin. Conoce el motivo por el que Gago no será parte de la delegación nacional.

Serán 48 los deportistas chilenos que irá a la ciudad de la Torre Eiffel para intentar ganar una medalla. Los Juegos Olímpicos son uno de los eventos más importantes y al país le ha costado ganar preseas. Dentro de este contexto, el tenis es la disciplina más exitosa, aportando 4 de las 13 medallas que tiene el deporte nacional en esta instancia. En este 2024 serán tres los jugadores presentes.

¿Por qué Cristian Garin no estará en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Gago no dirá presente debido a que no logró la clasificación debido a su ranking. De los 64 jugadores que estarán, 56 son por ranking y los otros 6 por otros mecanismos para conseguir su cupo. Pese a que había ilusión de que Garin fuera si se producían algunas bajas, finalmente esto no ocurrió. El chileno es el actual 106° del mundo.

Los que sí dirán presente

Pese a la baja de Cristian Garin, el tenis de Chile tendrá importante presencia en París 2024. Alejandro Tabilo, Nicolás Jarry y Tomás Barrios estarán en Francia buscando darle al país la esquiva medalla. En los fanáticos nacionales siempre está el recuerdo de la hazaña de Nicolás Massú y Fernando González, quienes lograron dos Oro en Atenas 2004.

Tabilo ha tenido el mejor año de su carrera y se encuentra en el 20° lugar del mundo. Jarry a pesar de algunos problemas, llegó a la final del Masters 1000 de Roma y está en el 23° puesto. Si bien Barrios es el 207° del planeta, su actuación en los Panamericanos de Santiago 2023 donde consiguió la Plata, le dio su boleto a París.