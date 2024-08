Henry a la TV argentina tras la batalla campal que mancha París 2024: “No es lo que quería y no pude controlarlo”

En una verdadera batalla campal terminó la aventura de Argentina por el torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024. El cuadro trasandino cayó por 1-0 ante Francia en el Stade de Bordeaux y se fue eliminada sin medalla de la cita parisina.

Lamentablemente el tempranero gol de Jean-Philippe Mateta pasó segundo plano por culpa de la calentura argentina al finalizar el partido. Varios golpes y empujones mancharon la clasificación gala, que ahora enfrentarán a Egipto por un lugar en la final.

Uno que hablo sobre la pelea final fue el mismísimo DT de los franceses, el histórico Thierry Henry, quien en charla con TyC Sports descartó que esto fuese una revancha de lo sucedido en Qatar 2022 y lamentó la batalla campal que se armó.

“No tomamos este partido como una revancha porque el Mundial fue con otros equipos. Haber hecho el gol rápido nos sacó decisión”, afirmó el entrenador Francia.

Sobre la pelea, el ex atacante declaró que “pido perdón por el disturbio final. No es lo que quería y no pude controlarlo. De hecho nos echaron a un jugador”.

La batalla campal en el Francia vs Argentina

¿Quiénes jugarán las semifinales en el fútbol masculino de París 2024?

El rival de Francia será Egipto, combinado que tras empatar en Marsella por 1-1 ante Paraguay se llevó la definición por penales por 5-4.

Por el otro lado del cuadro jugarán Marruecos y España. Mientras los africanos goleador por 4-0 a Estados Unidos, los europeos hicieron lo propio al vencer por 3-0 a Japón.

