Eduardo Vargas anotó su primer gol en la temporada 2023 del Brasileirao. Este sábado, Turboman fue titular en la fecha 6, donde el Atlético Mineiro enfrentó al Inter de Porto Alegre, y tuvo su estreno en las redes con un espectacular gol de cabeza.

A los 3′, el argentino Cristian Pavón lanzó un centro preciso que conectó con el cabezado de Turboman, quien logró insertarse en el área entremedio de dos defensas del Inter. El golero Keiller alcanzó a tocar el balón, pero este igualmente se metió dentro de su arco.

Fue la ventaja parcial para el Mineiro, que busca escalar en la tabla de posiciones luego de un complicado inicio de campaña. El cuadro del Galo perdió con Vasco da Gama y Botafogo, empató con Santos y superó a Athletico Paranaense y Cuiabá en estas fechas.

Además, es un respaldo importante para Turboman, que venía de ser criticado por los torcedores del Mineiro. Con el inicio de la temporada, un puñado de hinchas del equipo pidieron su salida del club e incluso el presidente del club debió salir a defenderlo.

El delantero celebró su gol con una polémica celebración: llevándose las manos a los oídos. De hecho, casi ni dejó que sus compañeros se acercaran a interrumpir sus festejos. En el entretiempo, el delantero fue entrevistado por la transmisión y afirmó que la anotación era algo que necesitaba.

“Realmente necesitaba ese gol. Con un gol se adquiere confianza. Pero no me importa lo de los hinchas, es nuestro trabajo. Pueden maldecir o alabar, pero no me importa. Siempre estoy de buen humor y trabajando”, dijo Turboman.

El gol de Eduardo Vargas al Inter de Porto Alegre