Para los más viejos la relación que tuvo Pelé con la cantante Xuxa era un secreto a voces. La leyenda del fútbol y la icónica cantante brasileña disfrazaron durante años su compromiso con una amistad, la que finalmente comenzó a ver la luz con el correr del tiempo.

Hoy, a más de cuatro décadas de la relación, Xuxa se animó a detallar lo que fueron esos años junto a Edson Arantes do Nascimento en “Xuxa, el documental”, donde la brasileña soltó papitas bastante escabrosas de esos años.

“Ya era conocida como un símbolo sexual y en realidad era virgen. No me resultaba agradable estar en esa posición. Además, no me conocía a mí misma. No es fácil lucir sexy en las fotografías si no sabes lo que es eso”, partió diciendo la artista.

En ese sentido, Xuxa detalló que “quería perder mi virginidad de inmediato. Fue raro, no fue genial. Fue en mi auto, una situación muy difícil. Después conocí a Pelé y todo mi descubrimiento fue con él. Me decía que no podía creer que no haya hecho esto o aquello. Y realmente, con él fue mi primera relación sexual, porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debe ser”.

Entrando recién a la adultos la cantante tuvo que aceptar desde muy temprano en edad infidelidades de Pelé, quien tenía chipe libre para estar con quien quisiera en esos seis años de relación.

Pelé y Xuxa, una relación “abierta”

“Tuve que aceptar la traición sin querer. No era una relación abierta. Yo no tenía derecho a hacer nada, pero él sí podía, porque era Pelé. Como era mi primer hombre, no podía compararlo para así darme cuenta de que eso no era saludable”, afirmó.

Siguiendo con su relato, Xuxa concluyó que “él me decía que las mujeres le coqueteaban, pero que en el momento en el que estaba teniendo sexo pensaba en mí”.

Xuxa y Pelé se conocieron cuando la cantante tenía penas 17 años y el futbolista (que en ese momento tenía 39) acababa de divorciarse de Rosemeri Cholbi, su primera esposa.