Diego Valdés es uno de los nombres que más llama la atención en el mercado de pases del 2025. El seleccionado nacional se ubica como transferible y desde el América reciben ofertas por el volante creativo.

En las últimas horas sonó con fuerza la opción del Portland. Lo que hasta podría ubicarlo como nuevo compañero de un viejo conocido suyo como Felipe Mora. Por lo que ambos buscarían dar el batacazo en la temporada de la Major League Soccer.

A tal punto es el interés que por dicha oferta, que incluye varios ceros, el seleccionado nacional no participó del partido entre el América contra Inter Miami de Lionel Messi. Lo que causó revuelo en los hinchas que esperaban su retorno a las canchas.

¿Dónde jugará Diego Valdés en 2025?

El tema es que este lunes se abordó dicha oferta y desde México fueron lapidarios con la propuesta desde la MLS. Así lo expresó el periodista León Lecanda descartando su salida de las águilas.

Diego Valdés define su futuro

“Se hizo mucho ruido de su ausencia. A mí me dicen que no hay ningún arreglo con el equipo de la MLS. Incluso los hinchas y compañeros le cantaron ‘no se va, no se va’”, complementó el comunicador de ESPN México.

De esta forma Valdés seguiría en América y cumpliría su contrato que finaliza el 31 de diciembre del 2026. Cabe consignar que según Transfermarkt su carta cuesta nada menos que cuatro millones de euros.