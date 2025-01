Gabriel Suazo lleva un buen tiempo en Francia desde que saltó de Colo Colo al Toulouse, pero es un jugador de buen cartel en América. De hecho, en los últimos días se supo que un gigante continental sigue los pasos del lateral izquierdo que milita en la Ligue 1.

Este fin de semana, Suazo fue protagonista de una gran victoria de su equipo. El cuadro dirigido por el español Carles Martínez venció por 1-0 al Lens en condición de visitante. Y el seleccionado chileno estuvo en el campo de juego durante los 90 minutos con la jineta de capitán.

A las horas de aquel triunfo, el equipo de Suazinho viralizó una arenga que el ex capitán de los albos hizo en el vestuario. Todo comenzó con un mensaje dirigido al juvenil Jaydee Canvot, que por primera vez fue titular en la liga de esta temporada.

Gabriel Suazo se dirige a Canvot en el vestuario. (Captura Toulouse).

“Jay, todo el éxito, hermano. Cree en ti porque todos creemos en ti. Todo el éxito, hermano”, le dijo Suazo a Canvot en español mientras lo miraba fijamente. Y prosiguió con esta charla que refleja la trascendencia del zurdo en el plantel.

ver también ¿Vuelve a Sudamérica? Gabriel Suazo en el radar de un gigante argentino para el 2025

El rol de líder de Gabriel Suazo en Francia, ¿otro atractivo para un grande de América?

Esta función que Gabriel Suazo cumple en el Toulouse de Francia seguramente fue importante para River Plate, el gigante de América que puso sus ojos en el carrilero zurdo de 27 años, que podría reforzar al equipo de Marcelo Gallardo en este mercado de pases.

Publicidad

Publicidad

Gabriel Suazo en acción ante el Lens. (Foto: Laurent Sanson | Imago).

De todas maneras, su charla motivacional no terminó ahí. También se dirigió al resto del equipo. “Es el primer partido del año, sabemos lo difícil que es jugar acá. Pero confío en cada uno de ustedes. Nosotros podemos ganarle a cualquiera y en cualquier estadio. Tenemos que confiar en nosotros porque hoy vamos a ganar”, expuso Suazinho para envalentonar a sus compañeros.

Publicidad

Publicidad

Y terminó con un grito de guerra en inglés. “We are to win today. Come on, guys!”, gritó el ex capitán del Cacique. Recibió una respuesta muy airada de sus compañeros, que también elevaron la voz para terminar la ronda de aliento previa al encuentro, que terminó con una victoria. El único gol lo anotó Zakaria Aboukhlal de penal en los 72 minutos de juego. Con esos tres puntos, Toulouse quedó en el 8° lugar de la Ligue 1 al cabo de 16 partidos.

Así va la tabla de la Ligue 1 de Francia 2024-2025

El Toulouse de Gabriel Suazo está a 16 puntos del líder de la Ligue 1, el Paris Saint-Germain. Pero muy cerca de los lugares para pelear un cupo a las competencias internacionales.

Publicidad